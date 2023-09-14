مجلس النواب الليبي: نعمل على تقديم الرعاية الطبية لكل المصابين

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي: “نشاهد كل يوم مواقف وقوافل تأتي من كل المدن الليبية، وكل الليبيين توحدوا لتلك الأزمة والجميع يمد يد العون فى تلك المناطق، ولحمة الليبيين تجسدت والوقوف مع كل الأهالي المتضررين من الإعصار والفياضانات”.

وأضاف خلال كلمته اليوم، الخميس: “كل المناطق المتضررة تحتاج إلى وقف كل أبناء ليبيا، ويجب أن نتعامل مع تلك الأزمة بداية نعمل جاهدين على إنتشال أى لاجئين فى تلك المناطق، ونعمل أن لا يكون هناك كارثة بيئية ومعالجة وتقديم الرعاية الطبية لكل المصابين، لأن هنالك مصاب نفسي لمن فقدوا عائلات بالكامل، وتلك تعد كارثة”.

وتابع أن هناك الآلاف الذين تشردوا بلا مأوى، فهم يحتاجون للرعاية، لافتا إلى أنه يجب مراجعة فى كل الإجراءات التي أتخذت من قبل حتي حدوث تلك الكارثة عبر النائب العام وفتح تحقيق مفصل حول أسباب تلك الحادثة.