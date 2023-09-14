نور الشربيني تفوز على تين جيليس وتضرب موعدا مع هانيا الحمامي في نهائي قطر للإسكواش

تأهلت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش إلى نهائي بطولة قطر كلاسيك والتي تقام خلال الفترة من 9 الى 16 سبتمبر الحالي.



واستطاعت نور المصنفة الأولى عالميا التغلب على نظيرتها تين جيليس المصنفة العاشرة على العالم بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 25 دقيقة من اللعب.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي :3-0: 11-5, 11-6, 11-2



وبهذه النتيجة تضرب نور الشربيني موعدا في النهائي مع نظيرتها هانيا الحمامي والتي تغلبت هي الأخرى في مباراة نصف النهائي على منافستها الأمريكية من أصول مصرية اماندا صبحي بنتيحة 3-0 في مباراة استغرقت 34 دقيقة من اللعب.



وجاءت نتائج الأشواط كالتالي :3-0: 11-4, 11-6, 12-10



الجدير بالذكر أن نور الشربيني قد تمكنت من التربع على قمة الإسكواش العالمي وذلك بعد تتويجها ببطولة باريس المفتوحة بعد تغلبها على مواطنتها نوران جوهر في مباراة نهائي البطولة بنتيجة 3- 1