بعد انهيار عمارة مجاورة | بدء هدم عقار كرموز المائل .. صور

بدأت الأجهزة التنفيذية بحي غرب الإسكندرية، هدم عقار كرموز المائل في نطاق الحي، عقب الانتهاء من عملية إنزال كافة المنقولات الخاصة بسكان العقار، في أعقاب حدوث ميل بالعقار.

وعقب انهيار عقار قديم من كرموز مساء أمس الخميس، غربي محافظة الإسكندرية، شهد العقار المجاور ميل شديد، مما أدى إلى إصدار قرار بإخلائه على الفور.

وذكر الحي في بيان أن العقار مكون من أرضى وتسع أدوار علوية مبنى دون ترخيص وصادر له قرار إزالة ويقطن به خمس أسر وتم تقديم الدعم اللازم لهم على الفور.

وقد انهار عقار قديم بمنطقة كرموز التابعة لحي غرب بمحافظة الإسكندرية، وذلك دون وقوع إصابات أو ضحايا بين المواطنين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسكندرية إخطارا بانهيار عقار قديم بكرموز دون وقوع إصابات أو خسائر في الارواح.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ترافقهم سيارات الحماية المدنية إلى مكان العقار.

وتم وضع الحواجز الحديدية، لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار حفاظا على ارواح المواطنين، وجاري العرض على لجنة العقارات الآيلة للسقوط.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.