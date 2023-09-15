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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية ووزير الأوقاف يؤديان صلاتي الجمعة والغائب بالمرسي أبوالعباس

صلاة الغائب بمساجد
صلاة الغائب بمساجد الإسكندرية

أدى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم صلاة الجمعة، وصلاة الغائب على ضحايا البلدين الشقيقين ليبيا والمغرب، وذلك من مسجد سيدي أبي العباس المرسى.

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وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة من على منبر مسجد المرسي، بعنوان: "حال النبي صلّ الله عليه وسلم مع أهله، وذلك في إطار مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) التي أطلقتها وزارة الأوقاف، وتستمر  طوال شهر سبتمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وأعضاء مجلسيِّ النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

الاسكندرية الدكتور محمد مختار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف القيادات التنفيذية اللواء محمد الشريف المرسي أبوالعباس دكتور محمد مختار جمعة

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