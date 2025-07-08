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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال عبد الحميد: بعد 6 مواسم لقيت نفسي برا الأهلي فور إصابتي

الكابتن جمال عبد الحميد
الكابتن جمال عبد الحميد
قسم التوك شو

قال الكابتن جمال عبد الحميد نجم مصر ونادي الزمالك إنه كان حزينًا وصعبت عليه نفسه، إنه بعد تواجده بالنادي الأهلي لمدة 6 مواسم وفزنا وقتها بـ 5 ألقاب دوري وكأس مصر وبطولة أفريقيا.

أساسيًا في جميع المباريات

وأضاف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر شاشة قناة الحياة أنه كان أساسيًا في جميع المباريات ولم يكن احتياطيًا وحدثت له إصابة وهو داخل الملعب ويتمرن، حيث وقع عليه إكرامي وحدثت إصابة كبيرة له.

واستكمل أنه وجد نفسه فجأة خارج النادي الأهلي بعد إصابته، وأثناء تواجده في المستشفى لإجراء العملية تم الاستغناء عنه، وتابع مكث في المستشفى تسعة أشهر ولم يسأل عنه أحد.

الزمالك الأهلي النادي الأهلي نادي الزمالك جمال عبد الحميد

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