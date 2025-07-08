جمال عبد الحميد: بعد 6 مواسم لقيت نفسي برا الأهلي فور إصابتي

قال الكابتن جمال عبد الحميد نجم مصر ونادي الزمالك إنه كان حزينًا وصعبت عليه نفسه، إنه بعد تواجده بالنادي الأهلي لمدة 6 مواسم وفزنا وقتها بـ 5 ألقاب دوري وكأس مصر وبطولة أفريقيا.

أساسيًا في جميع المباريات

وأضاف خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي عبر شاشة قناة الحياة أنه كان أساسيًا في جميع المباريات ولم يكن احتياطيًا وحدثت له إصابة وهو داخل الملعب ويتمرن، حيث وقع عليه إكرامي وحدثت إصابة كبيرة له.

واستكمل أنه وجد نفسه فجأة خارج النادي الأهلي بعد إصابته، وأثناء تواجده في المستشفى لإجراء العملية تم الاستغناء عنه، وتابع مكث في المستشفى تسعة أشهر ولم يسأل عنه أحد.