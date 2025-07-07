أمير هشام: الزمالك يرحب بإبرام صفقة تبادلية مع سموحة.. وعيد يعود للصورة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مسئولي الزمالك رحبوا بدخول محمد ربيعة مدافع سموحة ضمن صفقة حسام أشرف، ولكن على سبيل الإعارة؛ بعدما طلب الأبيض الحصول على مبلغ 7 ملايين جنيه.

وقال عبر برنامجه “بلس 90” على قناة “النهار” الفضائية: تعطل صفقة انتقال محمد عاطف لطلائع الجيش بسبب المقابل المادي أيضا، كما أن جون إدوارد يرفض رحيل أي لاعب بشكل مجاني أو بمقابل مادي ضعيف.

وأضاف: جون إدوارد يكشف جهوده لضم ظهير أيمن جديد؛ بعد الموافقة على استمرار سيد نيمار مع البنك الأهلي، ولكن هناك رغبة في ضم لاعب محلي وليس أجنبيا، وأحمد عيد لاعب المصري يدخل ضمن الاهتمامات، وأيضا أحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا.

وأشار إلى أن الزمالك يحصل على ما يقرب من 5 ملايين جنيه من قيمة شراء الأهلي ياسين مرعي من فاركو مقابل 30 مليون نسبة 15%.