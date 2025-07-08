اليوم.. نظر دعوى الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد

تنظر محكمة مدني القاهرة الجديدة، اليوم، دعوى بطلان الحجز على ممتلكات اللاعب إبراهيم سعيد.

دعوى الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد

وخلال نظر الجلسة، طالب محامي اللاعب إبراهيم سعيد، التصريح باستخراج شهادة من إدارة الكومباوندالذي يسكن فيه اللاعب تفيد أن الوحدة التي تم الحجز عليها مملوكة للشركة التي تملك الكومباوند.

وأضاف المحامي أن العين التي يسكن فيها اللاعب مؤجرة مفروشة ولا يملكها، المنقولات التي تم الحجز عليها مملوكة للشركة.

ويذكر أنه تم القبض على إبراهيم سعيد لامتناعه عن دفع مصاريف مبلغ النفقة لأبنائه، بعد أن قامت مطلقته بالحصول على أحكام قضائية صادرة من محكمة الأسرة لصالحها في 9 دعاوى ما بين النفقة، ودعاوى أخرى فيما يخص مصاريف المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وزيادة المصاريف الدراسية لأبنائه من طليقته الأولي.

وبعد كل هذه الدعاوى القضائية التي أقامتها مطلقة اللاعب إبراهيم سعيد، تمكنت من الحصول على أحكام قضائية صادرة من محكمة الأسرة، إلا أن اللاعب استخدم حقه القانوني في درجات التقاضي، وتقدم بطلب استئناف على الأحكام القضائية الصادرة ضده، إلا أن المحكمة أيدت تلك الأحكام وأصبحت أحكام نهائية واجبة النفاذ.