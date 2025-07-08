اتبهدلت وصعبان عليا نفسي.. جمال عبد الحميد يحكي مأساة استغناء الأهلي عنه

استضاف الإعلامي عمرو الليثي نجم مصر ونادي الزمالك الكابتن جمال عبد الحميد، ليتحدث عن العديد من القضايا والأمور الرياضية، وأيضًا مسيرته الفنية ومشاركته في العديد من الأعمال الفنية والسينمائية.

قال جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك: كنت حزينًا وصعبت عليا نفسي بعد تواجدي بالنادي الأهلي لمدة 6 مواسم وفزنا وقتها بـ 5 ألقاب دوري وكأس مصر وبطولة أفريقيا.

وأضاف خلال برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة قناة الحياة، أنه كان أساسيًا في جميع المباريات ولم يكن احتياطيًا وحدثت له إصابة وهو داخل الملعب ويتمرن، حيث وقع عليه إكرامي وحدثت إصابة كبيرة له.

ووجد نفسه فجأة خارج النادي الأهلي بعد إصابته، وأثناء تواجده في المستشفى لإجراء العملية تم الاستغناء عنه، متابعا: مكثت في المستشفى تسعة أشهر ولم يسأل عنه أحد.