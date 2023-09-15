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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية.. إنشاء 5 وحدات إسعاف بقرى برج العرب

صدى البلد

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المستجدات التنفيذية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينه برج العرب، يأتي ذلك فى إطار تنفيذ  توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطنين بالمراكز والقرى والنجوع والمناطق الأشد احتياجًا  وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ الإسكندرية؛ أنه تم الإنتهاء بنسبة 95٪؜ من إنشاء 4 وحدات صحية في (نجع حليص- نجع الصناقرة - الغربانيات- قرية بهيج) بالإضافة إلى الإنتهاء من إحلال وتجديد وحدة صحية ( بقرية أبوصير) وذلك لتحقيق تغطية صحية شاملة عالية الجودة داخل تلك القري توفر علي المرضى مشقة وعناء الذهاب إلى المدينة للكشف وتلقي الخدمة الطبية.

وأضاف الشريف؛ أنه من المقرر إنشاء 5 وحدات إسعاف بقرى برج العرب؛ حيث تم الإنتهاء من وحدة إسعاف بنجع أحمد بقرية بهيج، وجارى العمل على إنشاء 4 وحدات إسعاف أخرى (بنجع الميثاق بقرية بهيج، ونجع جويدة بقرية الغربانيات، ونجع هليل ببرج العرب القديم، وبقرية أبو صير)، لافتًا إلى أن تشغيل مجمع الإسعاف من أهم المشروعات الخدمية التى تهدف إلى الإرتقاء بمستوى الخدمة الطبية والإسعافية لأهالينا ببرج العرب.

وأكد أن كافة الأنشطة الخدمية والتنموية التى يتم تنفيذها بالقري الأشد احتياجًا تتضافر جميعها لضمان “حياة كريمة” للأسر المستهدفة.

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