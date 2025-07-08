فترة صعبة جدًا عليا.. جمال عبد الحميد يكشف الفرق بين الأهلي والزمالك

قال جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، إنه كانت هناك عملية وذهب إلى النادي الأهلي وطلب 500 جنيه حتى يستطيع أن يجري العملية ورفضوا.

وأضاف "عبد الحميد" خلال برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة قناة الحياة: "كانت فترة صعبة جدًا عليا، ووالدتي باعت دخلها حتى أجري العملية".

وتابع نجم منتخب مصر ونادي الزمالك: "مكثت سنة كاملة في المنزل ولم يكن معي أي أموال، ثم ذهبت وانضممت إلى نادي الزمالك".

وأردف : "بعد انضمامي إلى نادي الزمالك ظهرت بعض الشائعات أن النادي الأهلي هو من تركني، وكنت أسهر طول الليل وأفكر في الموضوع وأيضًا رجلي قصرت بعد العملية".

وعقب جمال عبد الحميد : "مع العلم أنني لعبت بعد ذلك لعشر سنوات في الزمالك وأصبحت كابتن منتخب مصر في كأس العالم 90".

وتوجه بالشكر للنادي الأهلي على ما حدث وذهابه إلى نادي الزمالك، لأنه أصبح كابتن وهداف الزمالك ومنتخب مصر ونجم النجوم وقتها.