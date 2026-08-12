«نغم باند» تقدم تجربة غنائية بأسلوب «الأكابيلا» في بيت السحيمي

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز لدين الله الفاطمي، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السابعة والنصف مساء السبت 15 أغسطس، حفلًا موسيقيًا لفرقة «نغم باند»، بمشاركة الفنانة جنات قاسم، وبقيادة المايسترو هشام البنهاوي.

ويقدم الحفل تجربة موسيقية تعتمد على أسلوب «الأكابيلا»، الذي يقوم على توظيف الأصوات البشرية وتآلفها دون استخدام الآلات الموسيقية، مع تقديم مجموعة من الأعمال التي تجمع بين الغناء الحديث والموروث الموسيقي العربي، بما يعكس توجه الفرقة إلى تقديم صياغات جديدة للأعمال الغنائية والحفاظ على حضور التراث في تجارب موسيقية معاصرة.

وتشارك الفنانة جنات قاسم في الحفل بمجموعة من مختارات الغناء العربي والتراثي، فيما تقدم الفرقة عددًا من أعمالها بأسلوبها الخاص، ومن بينها إعادة تقديم أغنية «زهرة المدائن»، التي تمثل إحدى التجارب اللافتة في توظيف تعدد الأصوات لخدمة العمل الغنائي.

ويأتي الحفل ضمن البرنامج الفني لصندوق التنمية الثقافية، الذي يحرص من خلال مراكز الإبداع التابعة له على إتاحة مساحات منتظمة للعروض الموسيقية والغنائية، ودعم التجارب الشبابية المتنوعة، وربط الجمهور بمختلف أشكال الموسيقى المصرية والعربية.