قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد عطل الإنترنت والاتصالات.. الطيران تعلن جدولة 69 رحلة جوية وإقلاع 36
وسط اشتعال جبهات غزة وإيران .. نتنياهو يصل واشنطن لبحث وقف إطلاق النار
قصة يأجوج ومأجوج في السنة النبوية.. اعرف الأحاديث الواردة عنها
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في ولاية "هيماشال براديش" الهندية
حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو
اليوم.. نظر دعوى الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد
اتبهدلت وصعبان عليا نفسي.. جمال عبد الحميد يحكي مأساة استغناء الأهلي عنه
نتنياهو يتابع الأحداث الأمنية في غزة.. وأنباء عن إلغاء لقائه ويتكوف بواشنطن | تقرير
مقـ.تل جنديين إسرائيليين في حدث أمني بقطاع غزة
مفاجأة .. طلعت يوسف يعلن اعتزاله التدريب بعد 476 مباراة
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-7-2025 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
معتز الخصوصي

حدد قانون العقوبات الحالات التي تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بعقوبة السجن المشدد أو السجن.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

وطبقا لقانون العقوبات يعاقب أيضا بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

الاختلاس عقوبة الاختلاس قانون العقوبات السجن المشدد مأموري التحصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

62 جنيهًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

62 جنيهًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

سنترال رمسيس

"اتصالات النواب" تكشف موعد عودة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس

عمرو أديب

سرقة علنية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب مها الصغير : مش عاوز حد يبررلها اللى حصل

الذهب

300 جنيه تراجع.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الإثنين

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

تامر أمين

حريق سنترال رمسيس | تامر أمين: "واحد صحبي ممسوك في مطعم شهير بسبب توقف الفيزا"

احمد موسي

التكييف.. أحمد موسى يكشف سبب حريق سنترال رمسيس

ترشيحاتنا

الشاعر مصطفى حدوته و الفنان محمد رمضان

مصطفى حدوتة: كلماتي لم تسبب أزمة لمحمد رمضان| فيديو

مي كساب

شيمو منهارة..مي كساب يظهر عليها التعب أثناء تصوير اللعبة

كيم كارداشيان

كيم كارداشيان تنعى صديقتها المقربة بعد وفاتها بمرض نادر

بالصور

أحلى من المحلات.. اعرفي طريقة عمل وافل براونيز الشوكولاتة| أفكار متنوعة للتقديم

وافل الشيكولاتة بالفراولة
وافل الشيكولاتة بالفراولة
وافل الشيكولاتة بالفراولة

ملحمة وطنية| شاهد.. سيارات الحماية المدنية تحاصر سنترال رمسيس من كل الجوانب

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

بربي 3 أطفال واحتاج شراء منزل.. ضحية مها الصغير الثالثة تخرج عن صمتها

كارولين ويندلين - مها الصغير
كارولين ويندلين - مها الصغير
كارولين ويندلين - مها الصغير

حريق سنترال رمسيس .. محاولات لمحاصرة النيران باستخدام السلالم الهيدروليكية | صور

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

فيديو

لمس شعر المرأة الأجنبية حرام

لمس شعر الفنانات حرام.. أشهر مصفف شعر يكشف كواليس قرارا الاعتزال

حريق سنترال رمسيس

ملحمة وطنية| شاهد.. سيارات الحماية المدنية تحاصر سنترال رمسيس من كل الجوانب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد