تأجيل محاكمة أمين خزينة المركز القومي لخدمات نقل الدم بتهمة اختلاس مال عام

أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة أمين الخزينة الرئيسية بالمركز القومي لخدمات نقل الدم، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، إلى جلسة 25 أغسطس المقبل، في اتهامه باختلاس أموال عامة وتزوير محررات رسمية.

وأسندت النيابة العامة، في القضية رقم 4030 لسنة 2023 والمقيدة برقم 451 لسنة 2024، للمتهم "ك. إ." تهمة اختلاس مبلغ 534,345.93 جنيه، حيث قام بإيداع المبلغ في حسابه الشخصي بدلاً من حساب البنك المركزي المصري، مستغلًا منصبه كأمين خزينة خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى 4 نوفمبر 2021.

كما وجهت النيابة للمتهم تهمة تزوير محررات رسمية، من بينها إيصالات استلام نقدية (نماذج رقم 33 ع.ح و33 ح)، حيث قام بإثبات مبالغ أقل من القيم الحقيقية المستلمة من المتعاملين مع جهة عمله، وذلك بتعديل وإضافة بيانات مزورة.

كذلك، قام المتهم بتزوير حوافظ توريد نقدية تابعة للوزارة بإثبات مبالغ غير حقيقية، إضافة إلى تزوير قسائم إيداع منسوبة للبنك المركزي المصري، مدعيًا فيها إيداع الأموال في حساب جهة عمله، باستخدام محررات مصطنعة تحاكي الأصل.