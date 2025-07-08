مفاجأة .. طلعت يوسف يعلن اعتزاله التدريب بعد 476 مباراة

أعلن طلعت يوسف المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري اعتزاله التدريب عبر برنامج فوتبول 360 الذي يقدمه الإعلامي محمد المحمودي عبر قناة أون سبورت 1.

وأكد طلعت يوسف خلال حواره مع برنامج فوتبول 360 أنه اكتفى بالسنوات الطويلة التي عمل بها بمجال التدريب، وقرر الاكتفاء بمسيرته التي استمرت سنوات طويلة , خاصة أنه حقق رقما مميزا كونه أكثر مدير فني أدار مباريات بالدوري المصري الممتاز بمعدل 476 مباراة مع فرق مختلفة.

وتولى طلعت يوسف تدريب معظم فرق الدوري الممتاز وخاض تجارب خارجية وعمل مع أندية الاتحاد السكندري والكروم وبلدية المحلة وطلائع الجيش واتحاد الشرطة والمصري وتليفونات بني سويف وأهلي طرابلس الليبي والجيش السوري وبتروجت وسموحة ومصر للمقاصة والإسماعيلي و الجونة وإنبي ومودرن سبورت.