طلعت يوسف يعلن اعتزاله تدريب كرة القدم

أعلن طلعت يوسف، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، اعتزاله العمل التدريبي في مصر.

وقال طلعت يوسف في تصريحات تلفزيونية: "وصلت لمرحلة أن هذا القدر يكفي، ومشواري التدريبي يحتاج إلى التوقف حتى أبدأ مرحلة أخرى في حياتي من الراحة والاستجمام والحياة التي لم أعشها بالشكل الكافي مع أسرتي وأولادي".

وأضاف: “التدريب في مصر مرهق على كل المستويات، نفسيا وصحيا وذهنيا”.

وأعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، تعيين مجدي عبد العاطي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لطلعت يوسف، الذي تقدم باستقالته مع جهازه المعاون، بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وجاء قرار الاستقالة عقب خسارة الاتحاد أمام الجونة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز، وهي الهزيمة التي زادت من الضغوط على الجهاز الفني، ودفعته لتقديم استقالته.