أمير هشام: مفاجأة مرتقبة للزمالك بالتعاقد مع هذا اللاعب

كشف الإعلامي أمير هشام، مفاوضات الزمالك مع استريا أمادورا البرتغالي للتعاقد مع لاعبه الانجولي شيكو بانزا.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: “الزمالك نجح في التوصل لاتفاق مع استريا أمادورا البرتغالي للتعاقد مع لاعبه الانجولي شيكو بانزا، واللاعب وقع 4 سنوات بشكل رسمي”.

وتابع: “جون إدوارد المدير الرياضي نجح في حسم الصفقة مع شيكو بانزا، كما تم التوصل لاتفاق مع ناديه البرتغالي، وحسمت الصفقة بشكل سري للغاية”.

وأضاف: “الزمالك حسم الصفقة بشكل رسمي، ومن المنتظر الاعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة”.

واختتم: “الزمالك لا يراهن حاليًا على الكواليتي، في ظل نقص الامكانيات المالية، ولكن سيتم التعاقد مع لاعبين جيدين، وقادرين على التألق في الدوري المصري، وهو رهان المدير الرياضي الحالي وعدد من مسئولي الزمالك”.