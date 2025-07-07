إيفرتون يمدد عقد لاعبه السنغالي جاي رسميا

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تمديد عقد لاعبه السنغالي إدريسا جاي، لمدة عام واحد حتى نهاية يونيو 2026 مع خيار لمدة عام آخر.

وقال إدريسا جاي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "الجميع يعلم ما يعنيه إيفرتون لي ولعائلتي، وبعد ستة مواسم هنا، أصبح هذا النادي أكثر من مجرد مكان ألعب فيه، بل هو جزء من شخصيتي، أنا فخور ببدء عامي السابع مع الفريق الأزرق، وكان الموسم الماضي موسمًا قويًا بالنسبة لي شخصيًا، وأشعر الآن بالاستعداد والحيوية والحماس أكثر من أي وقت مضى لمواصلة العطاء".

وأضاف: "مع ملعبنا الجديد الجميل والشعور الحقيقي بالزخم في جميع أنحاء النادي، يبدو هذا الموسم بمثابة نقطة تحول، وفرصة لبناء شيء كبير ودائم، لقد وضعنا الأسس، والآن، يقع على عاتقنا اللاعبون، والجهاز الفني، والمدرب، ومجلس الإدارة، والأهم من ذلك، جماهيرنا، أن نتكاتف لنرفع سقف التوقعات ونعيد إيفرتون إلى مكانته التي يستحقها".