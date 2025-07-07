مانشستر يونايتد يرفض بيع أونانا بهذا المبلغ.. وموناكو يتراجع

كشفت تقارير صحفية أن عددًا من الأندية أبدت اهتمامها بضم أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وكان من بينها نادي موناكو الفرنسي.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد حدد سعر بيع الحارس الكاميروني بحوالي 30 مليون يورو، وهو ما اعتبره موناكو مبلغًا مرتفعًا لا يتناسب مع إمكانياته المالية، ما يُقلل من فرص إتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أونانا بات قريبًا من البقاء في أولد ترافورد، خاصة في ظل تركيز إدارة النادي على تدعيم مراكز أخرى مثل الدفاع وخط الوسط والهجوم خلال الميركاتو الحالي.

وأضافت أن مانشستر يونايتد وضع قائمة بأسماء اللاعبين المرشحين للرحيل هذا الصيف من أجل تخفيف العبء على سقف الرواتب، وتحقيق التوازن المالي قبل إجراء صفقات جديدة، وتضم القائمة ماركوس راشفورد، أليخاندرو جارناتشو، جادون سانشو، أنتوني، وتيريل مالاسيا، دون أن يكون أونانا من بينهم.

يُذكر أن أونانا انضم إلى مانشستر يونايتد قبل موسمين، قادمًا من إنتر ميلان، في صفقة بلغت قيمتها 47 مليون جنيه إسترليني.