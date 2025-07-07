السيتي يواجه باليرمو في صقلية احتفالًا بمرور 125 عامًا على تأسيس النادي الإيطالي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن مشاركته في مباراة ودية مميزة أمام نادي باليرمو الإيطالي، تقام يوم السبت الموافق 9 أغسطس 2025 على ملعب "رينزو باربيرا" في جزيرة صقلية، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، واحتفالاً بالذكرى الـ125 لتأسيس باليرمو.

تحمل المباراة اسم "كأس أنجلو باليرميتان"، في إشارة إلى أول مواجهة كروية خاضها نادي باليرمو عام 1900 أمام فريق بريطاني مكوّن من البحارة، في واقعة تعتبر بمثابة الشرارة الأولى لتأسيس كرة القدم في النادي الصقلي.



وتأتي هذه المواجهة كجزء من إرث ثقافي واحتفال برابط تاريخي يجمع بين إنجلترا وصقلية، تحت راية مجموعة سيتي لكرة القدم، المالكة للناديين.

كلا الفريقين مملوكان من قبل مجموعة سيتي لكرة القدم، التي تضم أيضًا أندية مثل نيويورك سيتي الأمريكي، جيرونا الإسباني، ملبورن سيتي الأسترالي، ويوكوهاما مارينوس الياباني، مما يضفي طابعًا عائليًا فريدًا على المباراة.

وسيُشرف على قيادة مانشستر سيتي بيب جوارديولا، فيما يتولى مسؤولية باليرمو المدير الفني الإيطالي الجديد فيليبو إنزاغي.

وفي بيان رسمي، أكد ريكاردو بيجون، المدير الرياضي لمجموعة سيتي لكرة القدم، أن اللقاء يحمل بعدًا أكبر من مجرد الاستعداد للموسم الجديد، قائلاً:

"إنها فرصة تجمع بين التحضير الفني والاحتفال بجذور تاريخية عميقة، حيث يلتقي ناديان عريقان يمثلان ثقافتين كرويتين مختلفتين، لكنهما ينتميان لبيت كروي واحد."

موعد مباراة مانشستر سيتي وباليرمو

المباراة ستُقام قبل أسبوعين من انطلاق الدوري الإيطالي، وأسبوع واحد فقط من بداية الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يمنحها أهمية خاصة في جدولة الاستعدادات الفنية لكلا الفريقين.