أمير هشام: الزمالك استغل علاقاته لحسم صفقة ربيع.. وشلبي يطالب بمستحقاته قبل الرحيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد الإتربي رئيس البنك الأهلي، تدخل لحسم صفقة انتقال أحمد ربيع إلى نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الزمالك استغل علاقاته لحسم تلك الصفقة بشكل رسمي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: من المفترض أن يحصل الزمالك غدا على الاستغناء الخاص بأحمد ربيع، في مقابل انتقال 2 لاعبين من الزمالك.

وأضاف: البنك الأهلي سيحصل على 2 لاعبين منهم مصطفى شلبي بالإضافة لانتقال سيد عبدالله نيمار بصفة نهائية.

وواصل: كان من الممكن أن ينضم مصطفى الزناري لصفوف البنك الأهلي، لكن يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك رفض رحيله في ظل حاجته لخدمات اللاعب مستقبلا.

وزاد: مصطفى شلبي لم يحسم انتقاله رسميا لنادي البنك الأهلي، لم يتم التوصل لاتفاق على راتبه في النادي، بالإضافة لوجود مستحقات مالية متأخرة لدى الزمالك تقدر بـ3.5 مليون جنيه، رافضا الرحيل لحين الحصول على مستحقاته المالية.

وأكمل: غدا سيقوم الزمالك بصرف مستحقات مصطفى شلبي، من أجل حسم صفقة انتقاله سريعا لنادي البنك الأهلي.