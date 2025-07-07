أمير هشام يكشف تطورات مفاوضات الزمالك لضم ثنائي بيراميدز

أكد الإعلامي أمير هشام، أن مفاوضات نادي الزمالك مع بيراميدز مستمرة لضم بعض اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وسوف يتم عقد جلسة بين جون إدوارد المدير الرياضي للنادي الأبيض، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي السماوي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: بنسبة كبيرة الزمالك حسم صفقة محمود صابر، ولازال هناك مفاوضات على بعض الأسماء.

وأضاف: رغالزمالك يكثف جهوده ويقطع شوطا كبير من أجل الحصول على خدمات ثنائي بيراميدز محمود صابر ومحمود زلاكة بناء على رغبات الثنائي.

وتابع: بيراميدز يواصل رفضه من أجل الحصول على أكبر استفادة حيث سيطلب في صببر مبلغ يقترب من 50 مليون جنيه وسيطلب استبدال زلاكة بثنائي من الفريق الأبيض أحدهم محمد صبحي وناصر ماهر أو أحمد فتوح.