تأخيرات محدودة في بعض رحلات الطيران بسبب عطل الإنترنت

شهدت حركة الطيران تأخيرات محدودة في مواعيد إقلاع بعض الرحلات نتيجة لحدوث عطل مفاجئ ومؤقت فى شبكات الإتصالات والإنترنت.

وتم على الفور تفعيل خطة الطوارئ المعتمدة لضمان استمرارية التشغيل، حيث يتم التنسيق لمغادرة جميع الرحلات دون إلغاء أي منها.

ويُتابع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مستجدات الموقف أولًا بأول من داخل مركز الأزمات بمطار القاهرة الدولي،، بالتنسيق مع مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران .

وتوكّد وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة حرصها الكامل للحفاظ على إنسيابية حركة التشغيل، والعمل بشكل مستمر على تفادي أي تأثيرات قد تنتج عن مثل هذه الحالات الطارئة.

و جار ترحيل معظم الرحلات الجوية بالطرق البديلة، بإستثناء عدد محدود من الرحلات الدولية التي يُجرى حاليًا التنسيق بشأنها لتفعيل الإجراءات التشغيلية البديلة المماثلة فى مطاراتهم .