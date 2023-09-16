العسيري يكشف قصة أغنية "على الربابة" مع بليغ حمدي.. فيديو

قال الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، إن بليغ حمدي لحن 3 أغنيات قبل أغنية "على الربابة" التي غنتها وردة، وهي أغنية "الفجر لاح" لعبدالحليم حافظ، وهي من الأغنيات التي لا تُذاع كثيرًا، وأغنية "قمتي يا مصر وهي أغنية مصر يا بلادي لعبدالحليم"، وأغنية "عبرنا الهزيمة" لشادية، ثم أغنية "على الربابة".



وأضاف العسيري خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائبة extra news، أن قصة أغنية "على الربابة" كانت كالآتي، حيث كان الشاعر عبدالرحيم منصور قد غادر إلى منزله، وكذلك الفنانة وردة الجزائرية، واكتشف وقتها بليغ حمدي، أن الشاعر عبدالرحيم منصور غير متواجد في مبنى الإذاعة والتلفزيون، فذهب بلبغ إلى منزل الشاعر عبدالرحيم، وقام بإيقاظه، وقال له "هل هذا وقت نوم؟"، فرد عليه عبدالرحيم:" يعني المفروض أعمل إيه؟.. اللي المفروض أعمله دلوقتي هو إني أروح بلدنا وأمسك ربابة وأغني للناس هناك"، فطلب منه بليغ حمدي أن يمسك الربابة، فكتب عبدالرحيم الأغنية وتم تلحين الجزء الأول منها، وذهب بليغ حمدي إلى المنزل وأيقظ الفنانة وردة لتسجيل الأغنية، فقالت له وردة: "أروح أسجل أغنية أنا لم أسمعها"، فقام بليغ حمدي باسماعها المذهب الأول من الأغنية.



وتابع محمد العسيري:" بليغ هنا كان قد تأكد بأننا عبرنا وانتصرنا، ولذلك استخدم في الأغنية إيقاع كله رقص، واستخدم آلة من آلات الأفراح".



