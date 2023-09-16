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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العسيري: مسرحية "ياسين ولدي" أول تعاون بين بليغ حمدي وعبدالرحيم منصور.. فيديو

العسيري
العسيري

كشف الكاتب والشاعر محمد العسيري، تفاصيل شهادته عن حرب أكتوبر 1973، ودور الموسيقار بليغ حمدي في تلحين أغاني نصر أكتوبر.

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وقال “العسيري” خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"،مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إنه بين أغنية “عدي النهار” و"سكت الكلام" كان هناك العديد من الأغاني الوطنية.

 

وأضاف أن بليغ حمدي خلال هذه الفترة، كان قريب من الفنانة شادية وعبدالحليم وأصوات أخري، موضحاً أن أغنية “فدائي” كانت مثل النشيد الوطني في هذا الوقت.

 

وتابع:"فكرة الفدائي بدأت تتردد وتكون موجودة، وتم عمل أغنية "إنا فدائيون" لأم كلثوم، مع بداية المجهود الحربي، والبدء في إنتاج الأغاني لدعم الجنود على الجبهة".

 

وأكمل: "استمر بليغ في هذا المسار، ولكن في فترة شديدة الجمال قابل عبدالرحيم منصور، وقدما معًا مجموعة من الأعمال المسرحية، منها مسرحية ياسين ولدي، بطولة شكري سرحان وعفاف راضي انتجت عام 1970".

العسيري الإعلامي الدكتور محمد الباز أكتوبر 1973 الفنانة شادية الموسيقار بليغ حمدى النشيد الوطنى

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