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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الفرعون يصنع التاريخ.. محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة

محمد صلاح
محمد صلاح
أمينة الدسوقي

ينافس الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، على جائزة جديدة بعد موسم استثنائي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتصدر محمد صلاح قائمة مختصرة تضم ستة لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

ولعب صلاح دورا أساسيا في فوز ليفربول بلقب الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 29 هدفاً و18 تمريرة حاسمة.

هل يقتنص صلاح الجائزة للمرة الثالثة؟

ويسعى صاحب الـ33 عاما لحصد الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته، بعد الفوز بها في موسمي 2017-2018 و2021-2022، وإن تحقق ذلك سيكون صلاح أول لاعب في التاريخ يفوز بجائزة "PFA" ثلاث مرات.

لاعبي ليفربول يتصدرون القائمة

ويملك ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لاعبين بين المرشحين، حيث انضم لاعب خط الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر إلى صلاح، الذي فاز بالفعل بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم، في القائمة.

تم ترشيح مهاجم نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيزاك بعد مساعدته لفريقه على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بتسجيله 27 هدفًا في 42 مباراة الموسم الماضي.

واحتل يونايتد المركز الخامس عشر الكارثي في ​​الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن فرنانديز سجل ثمانية أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة للشياطين الحمر في الموسم الماضي.

ويكمل كول بالمر صانع ألعاب تشيلسي وديكلان رايس لاعب وسط أرسنال قائمة المرشحين.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة في 19 أغسطس في حفل سيقام في مانشستر.

كالدينتي تتصدر مرشحي WSL

و تعد لاعبة خط وسط آرسنال ماريونا كالدينتي المرشحة الأبرز لجائزة أفضل لاعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات.

وسجلت اللاعبة الإسبانية الدولية، الفائزة بجائزة أفضل لاعبة في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات في مايو الماضي، تسعة أهداف وقدمت خمس تمريرات حاسمة في الموسم الماضي.

وانضمت إلى كالدينتي زميلتها في فريق أرسنال أليسيا روسو، التي كانت هدافة الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات برصيد 12 هدفًا.

وحصلت ثنائي مانشستر سيتي يوي هاسيجاوا وماري فاولر على ترشيحات، بينما أكمل حارس مرمى مانشستر يونايتد والولايات المتحدة فالون توليس جويس القائمة.

محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنجليزي رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين ليفربول

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