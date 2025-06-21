قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: الزمالك يضغط بقوة لحسم صفقة محمد شريف
3مستويات.. هل يراعي مشروع قانون الإيجار غير القادرين في زيادة الأجرة؟
نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
الإفتاء: الإكثار من الصلاة على النبي عبادة عظيمة وأقرب القربات إلى الله
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21-6-2025
حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد.. دار الإفتاء توضح
مستشفى رمبام بإسرائيل: 3 جرحى لا يزالون يتلقون العلاج منذ أمس
لاعب الأهلي السابق يوجه رسالة للاعبين قبل مواجهة بورتو
هل صيام أول يوم من السنة الهجرية بدعة؟ .. دار الإفتاء تُوضح
الفرعون يصنع التاريخ.. محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة
أسعار النفط تنخفض مع تراجع مخاوف توجيه ضربة أمريكية ضد إيران
أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع طفيف لعيار 21
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

معيط : الأوضاع الجيوسياسية ستؤثر على الاقتصاد.. والتعاون الإقليمي هو الحل

محمد معيط
محمد معيط
أ ش أ

 أكد المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي الدكتور محمد معيط، أهمية استمرار القطاع المصرفي العربي في الحفاظ على قدرته على المقاومة والصمود في ظل الأوضاع الجيوسياسية المضطربة الحالية. 


وقال الدكتور معيط، في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس، على هامش مشاركته في القمة المصرفية العربية الدولية التي عقدت بالعاصمة الفرنسية أمس /الجمعة/،" إن هذا المؤتمر السنوي ينعقد هذا العام في ظل ظروف صعبة وأوضاع عالمية وإقليمية شديدة التعقيد ولا أحد يعلم آثارها، وهي آثار لن تقف على الوضع السياسي أو العسكري، لكنها بالتأكيد ستمتد لتؤثر على الوضع الاقتصادي، وبالتالي، فإن القطاع المصرفي اليوم يبحث كيفية التعامل مع هذه الحالة من عدم اليقين المرتبطة بتقلبات شديدة ومتغيرات لم تحدد بعد حتى هذه اللحظة". 


ونوه بأهمية انعقاد مثل تلك النقاشات والمؤتمرات، حيث إن القطاع المصرفي هو العمود الفقري لأي نظام اقتصادي..لذا، من المهم إجراء مناقشات في هذا المجال وطرح أفكار وحلول عملية خاصة ..وهذا المؤتمر ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع المصارف الفرنسية..وهي فرصة للمناقشة ووضع تصور". 


وشدد على أهمية استمرار القطاع المصرفي العربي في الحفاظ على قدرته على المقاومة والصمود، وقال إنه من المهم للغاية للقطاع المصرفي في ظل هذه الأوضاع الجيوسياسية المضطربة، وعلى المستوى الإقليمي قبل المستوى العالمي، وأن يكون قادرا على صياغة سياسات للتعامل مع هذه الأزمات التي لم يُحدد شكلها النهائي بعد، وأن يكون قادرا على المقاومة ليس فقط إزاء الصدمات الحالية، وإنما أيضا إزاء الصدمات القادمة التي لا نعرفها بعد". 


وقال" هناك أهمية لدعم وتشجيع التعاون الإقليمي، حيث أصبح هناك اتجاه إلى أن الحلول القادمة لن تكون دولية ولكنها إقليمية، بمعنى أن الاعتماد الدائم على المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي أوصندوق النقد الدولي لن تكون بالضرورة هي الأساس في المستقبل، لكن على المناطق الجغرافية أن تقوي من مؤسساتها بحيث تكون هي حائط الصد الأول والأقوى". 


وأوضح أن مثل هذه المؤتمرات والحوارات تخلق نوعا من تبادل الأفكار والمعرفة وتبادل الخبرات للتفكير في حلول عملية. 


وفي كلمة ألقاها خلال القمة المصرفية العربية الدولية، قال الدكتور معيط" إن الصمود الاقتصادي صار ضرورة لا غنى عنها، داعيا إلى إصلاحات هيكلية واستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أهمية الشراكة العربية الأوروبية في تحقيق الاستقرار والنمو المستدام عبر سياسات مالية مرنة وتكامل الموارد وتبادل الخبرات". 


وقد انطلقت أمس القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية الرئيس الفرنسي وبمشاركة شخصيات مصرفية ومالية متخصصة يمثلون العديد من الدول الأوروبية والعربية من بينها مصر.


ونظم اتحاد المصارف العربية فعاليات القمة، بالتعاون مع الفيدرالية المصرفية الأوروبية، والفيدرالية المصرفية الفرنسية، واتحاد المصارف الفرانكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، والاتحاد المصرفي الدولي وذلك بحضور عدد كبير من السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، من بينهم السفير علاء يوسف سفير مصر بباريس، بالإضافة إلى قيادات من المؤسسات المالية والمصرفية والدبلوماسية العربية والأوروبية. 


وعُقدت القمة هذا العام تحت عنوان "الصمود الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية"، وتهدف إلى تعزيز حوار تعاوني بين الجهات المعنية من أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول التحديات الاقتصادية والمصرفية المشتركة، واستكشاف فرص تسريع النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار والتجارة والابتكار التكنولوجي، ومناقشة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه أوروبا، مع التركيز على أثر حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة المالية في المنطقة، والتعاون المصرفي والمالي العربي الأوروبي.
 

صندوق النقد محمد معيط القمة المصرفية العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

المعاشات

صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

الإيجار القديم

متى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم

احمد سعد

مقطورة طيرتني.. أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث

زينة تواسي المخرجة سارة وفيق

تامر حسني وزينة.. نجوم الفن يقدمون العزاء في والدة سارة وفيق | صور

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| ترمس الشاي يسبب الموت في هذه الحالات.. تأثير الكولا الخالية من السكر على صحة القلب

أجهزة السكر

بسبب عطل.. سحب ملايين أجهزة السكر في أمريكا

اكلات مغذية

أكلات مغذية تعزز صحة الطفل بعد التمرين.. لا تتجاهليها

بالصور

الأغرب.. سائق لمرافقة سيارات تسلا ذاتية القيادة خوفًا من الحوادث

تسلا
تسلا
تسلا

استشاري علاقات أسرية: أخطاء شائعة في تربية الأطفال تهدد حياتهم العاطفية مستقبلًا

أخطاء يرتكبها الآباء في تربية الأطفال تؤثر على شخصيتهم
أخطاء يرتكبها الآباء في تربية الأطفال تؤثر على شخصيتهم
أخطاء يرتكبها الآباء في تربية الأطفال تؤثر على شخصيتهم

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

شجون الهاجري
شجون الهاجري
شجون الهاجري

تويوتا تصف سيارتها الشهيرة كورولا بـ "المملة".. ما السبب؟

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
تويوتا كورولا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد