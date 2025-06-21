أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع طفيف لعيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، انخفاضا طفيفا مقارنة بمستويات الأيام السابقة، رغم استمرار العوامل العالمية الداعمة لصعود المعدن الأصفر، ما يعكس حالة التذبذب التي يشهدها السوق المحلي تحت تأثير تحركات الدولار والعرض والطلب.

ويتابع المواطنون، لا سيما المقبلين على الزواج والمستثمرين، حركة أسعار الذهب بشكل يومي، باعتباره من أبرز الأدوات الاستثمارية وأكثرها أمانا في مواجهة تقلبات الأسواق وتراجع قيمة العملة المحلية.

الذهب ملاذ آمن رغم تراجع الأسعار

رغم التراجع المحدود، لا يزال الذهب يحافظ على جاذبيته كملاذ آمن، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية، وتذبذب أسعار العملات، ما يدفع الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب لضمان استقرار مدخراتهم على المدى الطويل.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يلي متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية:

عيار 24: 5457 جنيها للبيع – 5434 جنيها للشراء

عيار 22: 5002 جنيها للبيع – 4981 جنيها للشراء

عيار 21: 4775 جنيها للبيع – 4755 جنيها للشراء

عيار 18: 4093 جنيها للبيع – 4076 جنيها للشراء

عيار 14: 3183 جنيها للبيع – 3170 جنيها للشراء

عيار 12: 2729 جنيها للبيع – 2717 جنيها للشراء

سعر الأونصة: 169736 جنيها للبيع – 169025 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 38200 جنيها للبيع – 38040 جنيها للشراء

الأونصة بالدولار: 3368.51 دولارا

ملحوظة: تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حسب المصنعية والطلب المحلي.

افضل عيارات الذهب

يشهد السوق المحلي تنوعا في العيارات لتناسب مختلف الأذواق والاستخدامات، وأبرزها:

عيار 24: الأنقى بنسبة نقاء 99.99%، ويستخدم غالبا في تصنيع السبائك.

عيار 21: الأكثر تداولا بين المواطنين، ويدخل في صناعة الجنيهات والمشغولات الذهبية التقليدية.

عيار 18: يتميز بصلابته، ويستخدم في صناعة المجوهرات العصرية.

العوامل المؤثرة على حركة الأسعار

تخضع أسعار الذهب لعدد من المؤثرات المحلية والعالمية، من أبرزها:

تحركات أسعار الأونصة عالميا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

حجم الطلب المحلي خاصة في المناسبات

الأوضاع السياسية والاقتصادية عالميا

توقعات السوق.. استمرار التقلبات

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب ارتفاعات خلال الأيام الماضية بعدما تجاوزت الأونصة حاجز 3400 دولار، لتصل إلى نحو 3446 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ شهرين، بدعم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتزايد الإقبال على الذهب كأداة تحوط ضد المخاطر.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية إلى أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري لا يزال أحد العوامل الأساسية في تحريك الأسعار محليا، متوقعا استمرار التذبذب خلال الفترة المقبلة مع ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية عالميا.