قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3مستويات.. هل يراعي مشروع قانون الإيجار غير القادرين في زيادة الأجرة؟
نزلت 12 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
الإفتاء: الإكثار من الصلاة على النبي عبادة عظيمة وأقرب القربات إلى الله
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 21-6-2025
حكم صلاة المنفرد خلف الصف في المسجد.. دار الإفتاء توضح
مستشفى رمبام بإسرائيل: 3 جرحى لا يزالون يتلقون العلاج منذ أمس
لاعب الأهلي السابق يوجه رسالة للاعبين قبل مواجهة بورتو
هل صيام أول يوم من السنة الهجرية بدعة؟ .. دار الإفتاء تُوضح
الفرعون يصنع التاريخ.. محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة
أسعار النفط تنخفض مع تراجع مخاوف توجيه ضربة أمريكية ضد إيران
أسعار الذهب اليوم في مصر.. تراجع طفيف لعيار 21
وزير دفاع الاحتلال: اغتيال قائد "فيلق فلسطين" في الحرس الثوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تويوتا تصف سيارتها الشهيرة كورولا بـ "المملة".. ما السبب؟

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
د.عمرو محمد الشحات   -  
عزة عاطف

بعد 5 سنوات على انطلاقها، تواجه سيارة تويوتا كورولا كروس تحديات واضحة في السوق الأوروبية، حيث تعاني من انخفاض في المبيعات وتراجع في جاذبيتها مقارنةً بمنافسيها، وحتى مقارنة بطرازات أخرى من العلامة نفسها.

انخفاض ملحوظ في المبيعات

خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، سجّلت كورولا كروس مبيعات بلغت 11,259 وحدة فقط في أوروبا، محتلة بذلك المركز الخامس والعشرين في فئة السيارات المدمجة. 

وهذا الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 14% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي المقابل، حققت تويوتا C-HR، وهي سيارة كروس أوفر بتصميم أكثر جرأة وجرأة، مبيعات بلغت 41,950 وحدة في نفس الفترة، بزيادة 9.6% عن عام 2024، مما يبرز حجم الفارق في التفاعل بين المستهلك الأوروبي وطرازات تويوتا المختلفة.

أقر «أندريا كارلوتشي» رئيس استراتيجية المنتجات والتسويق في تويوتا أوروبا، بأن كورولا كروس تفتقر إلى الحيوية في تصميمها الحالي. 

وأشار إلى أن السيارة، رغم كونها عملية ومبنية على منصة TNGA العالمية، إلا أنها "ليست مثالية لأوروبا" لأنها طراز عالمي التصميم.

وأضاف: "إذا أضفنا لمسة أوروبية أكثر، فسترتفع المبيعات"، في إشارة إلى الحاجة إلى تصميم أكثر تميزًا وملاءمة للذوق الأوروبي الذي يولي أهمية كبيرة للجمال والابتكار البصري، حتى في السيارات العملية.

موعد ظهور الجيل الجديد 

حتى الآن، لم تُعلن تويوتا عن موعد رسمي لإطلاق الجيل الجديد من كورولا كروس. لكن بما أن الطراز الحالي أُطلق منذ خمس سنوات، فمن المتوقع ألا يظهر الجيل التالي قبل عام 2027. وتأمل تويوتا أن يسمح الالتزام بمنصة TNGA بإعادة تصميم الأجزاء العلوية للسيارة لتكون مخصصة أكثر للسوق الأوروبي.

في ظل هذا الوضع، يبدو أن كورولا كروس بحاجة إلى إعادة اختراع نفسها لتستعيد مكانتها في سوق السيارات المدمجة. 

وربما يكون الحل في تصميم أكثر جرأة وتكنولوجيا داخلية متقدمة، خاصة مع تزايد المنافسة من طرازات أوروبية وكورية وصينية تستهدف نفس الشريحة.

تويوتا كورولا سيارات تويوتا مبيعات تويوتا مبيعات السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

جنون الذهب.. مفاجأة في سعر عيار 21 اليوم السبت

المعاشات

صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو

ترامب

ترامب عن سد النهضة: شُيد بتمويل غبي من أمريكا وقلل من تدفق نهر النيل

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم السبت في البنوك

صورة أرشيفية

عايش لوحده وعمره 75 عاما.. مقتل طبيب شهير داخل منزله بطنطا .. والتحفظ على الخادمة

الإيجار القديم

متى يتم إجبارك على ترك الشقة دون إنذار؟.. 3 شروط للإخلاء الفوري بقانون الإيجار القديم

احمد سعد

مقطورة طيرتني.. أول تعليق من أحمد سعد بعد تعرضه لحادث

زينة تواسي المخرجة سارة وفيق

تامر حسني وزينة.. نجوم الفن يقدمون العزاء في والدة سارة وفيق | صور

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| فحص وتوفيرالعلاج لـ1300 حالة والمحافظ يناقش نتائج 29 زيارة للتفتيش على المحليات

فصل التيار الكهربي

اليوم.. فصل الكهرباء عن قرية العلامية وتوابعها بكفر الشيخ

اسعاف ارشيفيه

أخبار الوادي الجديد: مصرع عامل سقطت على رأسه ماسورة.. واستقرار أسعار الخضروات والدواجن

بالصور

الأغرب.. سائق لمرافقة سيارات تسلا ذاتية القيادة خوفًا من الحوادث

تسلا
تسلا
تسلا

استشاري علاقات أسرية: أخطاء شائعة في تربية الأطفال تهدد حياتهم العاطفية مستقبلًا

أخطاء يرتكبها الآباء في تربية الأطفال تؤثر على شخصيتهم
أخطاء يرتكبها الآباء في تربية الأطفال تؤثر على شخصيتهم
أخطاء يرتكبها الآباء في تربية الأطفال تؤثر على شخصيتهم

نشأت لقيطة وظهرت بفيديو صادم.. معلومات عن شجون الهاجري بعد ضبطها بمخدرات

شجون الهاجري
شجون الهاجري
شجون الهاجري

تويوتا تصف سيارتها الشهيرة كورولا بـ "المملة".. ما السبب؟

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
تويوتا كورولا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد