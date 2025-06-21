تويوتا تصف سيارتها الشهيرة كورولا بـ "المملة".. ما السبب؟

بعد 5 سنوات على انطلاقها، تواجه سيارة تويوتا كورولا كروس تحديات واضحة في السوق الأوروبية، حيث تعاني من انخفاض في المبيعات وتراجع في جاذبيتها مقارنةً بمنافسيها، وحتى مقارنة بطرازات أخرى من العلامة نفسها.

انخفاض ملحوظ في المبيعات

خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، سجّلت كورولا كروس مبيعات بلغت 11,259 وحدة فقط في أوروبا، محتلة بذلك المركز الخامس والعشرين في فئة السيارات المدمجة.

وهذا الرقم يمثل انخفاضًا بنسبة 14% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي المقابل، حققت تويوتا C-HR، وهي سيارة كروس أوفر بتصميم أكثر جرأة وجرأة، مبيعات بلغت 41,950 وحدة في نفس الفترة، بزيادة 9.6% عن عام 2024، مما يبرز حجم الفارق في التفاعل بين المستهلك الأوروبي وطرازات تويوتا المختلفة.

أقر «أندريا كارلوتشي» رئيس استراتيجية المنتجات والتسويق في تويوتا أوروبا، بأن كورولا كروس تفتقر إلى الحيوية في تصميمها الحالي.

وأشار إلى أن السيارة، رغم كونها عملية ومبنية على منصة TNGA العالمية، إلا أنها "ليست مثالية لأوروبا" لأنها طراز عالمي التصميم.

وأضاف: "إذا أضفنا لمسة أوروبية أكثر، فسترتفع المبيعات"، في إشارة إلى الحاجة إلى تصميم أكثر تميزًا وملاءمة للذوق الأوروبي الذي يولي أهمية كبيرة للجمال والابتكار البصري، حتى في السيارات العملية.

موعد ظهور الجيل الجديد

حتى الآن، لم تُعلن تويوتا عن موعد رسمي لإطلاق الجيل الجديد من كورولا كروس. لكن بما أن الطراز الحالي أُطلق منذ خمس سنوات، فمن المتوقع ألا يظهر الجيل التالي قبل عام 2027. وتأمل تويوتا أن يسمح الالتزام بمنصة TNGA بإعادة تصميم الأجزاء العلوية للسيارة لتكون مخصصة أكثر للسوق الأوروبي.

في ظل هذا الوضع، يبدو أن كورولا كروس بحاجة إلى إعادة اختراع نفسها لتستعيد مكانتها في سوق السيارات المدمجة.

وربما يكون الحل في تصميم أكثر جرأة وتكنولوجيا داخلية متقدمة، خاصة مع تزايد المنافسة من طرازات أوروبية وكورية وصينية تستهدف نفس الشريحة.