عليها الوفاء بوعودها.. أردوغان يعلق على انضمام السويد للناتو

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أن موافقة تركيا على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مرتبطة بقرار البرلمان التركي ، مشدداً على وفاء ستوكهولم بالتزاماتها.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي للرئيس أردوغان، اليوم، بمطار أتاتورك في إسطنبول، قبل أن يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما نشرته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال أردوغان، بشأن عضوية السويد في الناتو أنه ليس من الممكن أن يقول نعم أو لا ما لم يقرر البرلمان التركي.

ولفت أردوغان ، إلى أنه قبل كل شيء على السويد الالتزام بوفاء وعودها وتنفيذ واجبتها ، وتطبيق القوانين الذي أعدوها (لمكافحة الإرهاب) ، مشدداً على أنه لا يكفي صياغة القانون، بل يجب تطبيقه أيضاً.

وتابع أردوغان: مهما قاموا بتعديلات دستورية أو قانونية في السويد فإن إرسالهم إرهابيين إلى المظاهرات تحت حماية الشرطة السويدية يعني أنهم لا يقومون بواجبهم ويعني أيضا استمرار مظاهرات الإرهابيين في شوارع ستوكهولم.