أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يقرر زيادة الرواتب والمعاشات

أخبار مصر.. اتخذ الرئيس السيسي قرارات جديدة لتحسين دخول الموظفين الرسميين بالدولة وأصحاب المعاشات، موجهاً الشكر للمصريين على “صبرهم وتحملهم”.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

8 قرارت رئاسية عاجلة.. نص كلمة السيسي خلال زيارته إلى بنى سويف

قررت توجيه الحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة.. لتنفيــذ مـا يلــــى:

أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

السيسي: محدش يقدر يوقفنا.. وموقف المصريين مقدر والله

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت الموافق 16 سبتمبر، محافظة بني سويف، والتقى أهالي قرية سدس الأمراء التابعة لمرز ببا.

الأرصاد توجه نداء عاجلا لسكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، غدا الأحد الموافق 17 سبتمبر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ليلا طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

محمد أبو العينين يقدم واجب العزاء في زوج السفيرة مشيرة خطاب .. شاهد

حرص النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب علي تقدم واجب العزاء في زوج السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان.

نقيب الفلاحين: الرئيس السيسي أثلج صدور الفلاحين من لؤلؤة الصعيد

قال حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس ادارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أثلج صدور الفلاحين في ذكرى عيدهم الـ71 من لؤلؤة الصعيد بحزمة من القرارات المخففة للأعباء، لافتا إلى أن كل يوم يمر يزيد حب البسطاء والفلاحين للرئيس السيسي لأنه دوما وأبدا ينحاز لهم.

لجنة العفو الرئاسي: الإفراج عن محمد زهران مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين

كشف المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، عن استجابة أجهزة الدولة للمناشدات الخاصة بالإفراج عن الدكتور محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين، أحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني.

الطائفة اليهودية تحتفل برأس السنة في مصر للمرة الأولى منذ 70 عاما

احتفلت الطائفة اليهودية في مصر بـ العام اليهودي الجديد (رأس السنة العبرية- روش هشانا)، للمرة الأولى منذ 70 عاما وتحديدا عقب ثورة يوليو من العام 1952.

إعفاء المتعثرين من غرامات تأخير.. 80 ألف مزارع يستفيدون من مبادرة السيسي

قال وزير الزراعة إن أكثر من 80 ألف مزارع يستفيدون من مبادرة الرئيس السيسي بـ إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير مستحقات هيئة التعمير والتنمية الزراعية.

انفوجراف| قرارات الرئيس السيسي اليوم.. 4 آلاف جنيه الحد الأدني لـ الأجور

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان قرارات الرئيس السيسي خلال جولته في محافظة بني سويف اليوم .

الحاجة جمالات لـ السيسي: كان نفسي أشوفك وربنا نولهالي.. وهكذا وصفت الرئيس

قالت الحاجة جمالات، التي نادت على الرئيس السيسي اليوم السبت، خلال زيارته إلى بني سويف، “كنت جاية زيارة عند بنتي علشان أشوفه (الرئيس السيسي)، كان نفسي أشوفه من زمان وأقابله وأتصور معاه”.

أبو العينين يشيد بقرارات السيسي : الرئيس جابر الخواطر أدخل الفرحة والسعادة على قلوب ملايين المصريين

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بحزمةِ القرارات المفاجئة والعاجلة التي أصدرها الرئيس السيسي؛ والتي استهدفت تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، وأدخلت الفرحة والسعادة على قلوب ملايين المصريين، لتؤكد انحياز الرئيس للمواطن وشعوره بمعاناة البسطاء والأكثر احتياجًا لمواجهة مشاكل الغلاء والأزمة الاقتصادية.

نقيب الصحفيين : قرار الرئيس السيسي بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا محل تقدير

ثمن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية التي أعلنها خلال زيارته قرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف

السيسي يقدم واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار ليبيا

قدم الرئيس السيسي واجب العزاء لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفيين جراء إعصار ليبيا .

16 مليون مواطن.. موعد تطبيق قرارات السيسي برفع المرتبات والمعاشات

أشاد عضو المجلس القومي للأجور، مجدي البدوي، بـ قرارات الرئيس السيسي اليوم السبت خلال زيارته إلى بني سويف.

زيادة جديدة لأصحاب المعاشات| التأمينات تعلن قيمة الزيادات خلال ساعات

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لإعلان موعد زيادة المعاشات وقيمة الزيادة خلال ساعات قليلة وذلك تنفيذا لقرار الرئيس.

15 % زيادة جديدة في معاشات تكافل وكرامة.. تفاصيل

قال مصدر مسؤل ان وزارة التضامن الاجتماعى تدرس زيادة الدعم النقدي الشهري معاش تكافل وكرامة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية اليوم .

وزير السياحة والآثار يفتتح مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين.. اليوم

يفتتح أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، اليوم مسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين بعد 6 سنوات من ترميمه.

عاصفة التنين وهم.. الأرصاد: الأمطار في الخريف هذا العام أعلى من الطبيعي

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حول اقتراب تأثر مصر بعاصفة التنين، أمر ليس له أي أساس من الصحة.