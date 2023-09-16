لجنة العفو الرئاسي: الإفراج عن محمد زهران مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين

كشف المحامي طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، عن استجابة أجهزة الدولة للمناشدات الخاصة بالإفراج عن الدكتور محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين، أحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني.

وكتب طارق العوضي، عبر صفحته على “فيس بوك”: "الدكتور محمد زهران خرج وفي طريقه إلى منزله".

وفي سياق متصل، قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار قد تلقى- بارتياح كبير- خبر إخلاء سبيل الدكتور محمد زهران، أحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني، وأنه الآن في طريقه إلى منزله.

وأضاف المنسق العام، أن مجلس الأمناء كان قد تابع عن كثب خلال الفترة الماضية، ملابسات القبض على الدكتور زهران، وسعى عبر كل الوسائل والسبل القانونية؛ من أجل إخلاء سلطات التحقيق سبيله، وهو ما تم بالفعل منذ قليل.

وأشار إلى أن مجلس الأمناء يثمن عاليا هذا القرار من تلك السلطات الموقرة، متمنيا للدكتور زهران السلامة والتوفيق.