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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كارل بوبر.. اشتهر بنقده للمذهب التاريخي ودعوته لنقض الأفكار الزائفة

صدى البلد

كارل ريموند بوبر هو فيلسوف نمساوي إنجليزي بارز، ويُعتبر أحد أهم المؤلفين في مجال فلسفة العلوم خلال القرن العشرين، بالإضافة إلى تخصصه الأساسي في فلسفة العلوم، كتب بشكل وافر في الفلسفة الاجتماعية والسياسية.

حياة كارل بوبر

وُلد في أسرة نمساوية، وكان والده حاصلًا على درجة الدكتوراه وأستاذًا للقانون في جامعة فيينا، درس بوبر في جامعة فيينا ابتداءً من عام 1918، وفي عام 1922 أصبح طالبًا منتظمًا في الجامعة. قضى عامًا في الحصول على إجازة للعمل في المدارس الابتدائية، حيث عمل كنجار، واستمر في دراسته حتى حصوله على إجازة التدريس في المدارس الثانوية. وبعد تخرجه، استأنف دراساته وحصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة فيينا في عام 1932.

نشأ بوبر في بيئة مثقفة وثرية بالمعرفة، حيث كان والده يمتلك ثقافة رفيعة، وكانت جميع غرف المنزل مليئة بالكتب الكبرى والمراجع الفلسفية والأعمال الكلاسيكية. وكانت والدته تنتمي إلى أسرة موهوبة في الموسيقى.

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حياة كارل بوبر 

كان لا يدخنر ولا يشرب الكحول، وكان يتناول كميات قليلة من الطعام ويرتدي ملابس بسيطة. كانت الموسيقى هي المتعة الوحيدة التي لم يستغن عنها، حيث كان يتردد على حفلات الموسيقى السمفونية، وكان يشتري تذاكر رخيصة ليستمتع بسماعها وهو واقف. كان أيضًا مهتمًا بالعمل الاجتماعي لصالح الأيتام. في شبابه، كان يهتم بالفلسفات السياسية اليسارية، وقضى ثلاثة أشهر كماركسي قبل أن يتحول بشغف إلى الاشتراكية الديمقراطية.

 اشتهر بوبر بنقده للمذهب التاريخاني ودعوته لنقض الأفكار الزائفة، حيث يعتبر أن كل معرفة تحتاج إلى النقد لكي تكون حقيقية. قدم بوبر نقدًا حادًا للتاريخانية وأنصارها، وأظهر أن المذهب يعتمد على أفكار كاذبة، وأشار إلى أن التاريخ الإنساني يتأثر بشكل كبير بتقدم المعرفة البشرية.

بالإضافة إلى نقده للمذهب التاريخاني، كتب بوبر بشكل وافر في الفلسفة الاجتماعية والسياسية. صدر كتابه الأول "منطق الكشف العلمي" في عام 1935.

 واشتهر بوبر بكتابيه "المجتمع المفتوح وأعداؤه" الصادر عام 1945 و "فقر التفسير التاريخي" الصادر عام 1957. قدم أيضًا كتبًا أخرى مهمة مثل "بحثًا عن عالم أفضل" الصادر عام 1984 و "دراسة القرن العشرين" الصادر عام 1992.

في كتابه "بحثًا عن عالم أفضل"، يقدم بوبر نفسه للقارئ كفيلسوف يؤمن بالحقيقة والعقل البشري. يعتبر العقل النقدي جزءًا أساسيًا في حياة الإنسان وفي الفكر الحر، ويقدم بوبر رؤية لعالم أفضل من خلال تحليل ونقد الأفكار والمفاهيم التي تسود المجتمع.

"بحثًا عن عالم أفضل" هو كتاب مهم يعكس فلسفة بوبر وآراءه، وقد تمت ترجمته إلى عدة لغات منها العربية. يسعى الكتاب إلى تعزيز الفكر النقدي وتشجيع الأفراد على التساؤل والبحث عن حلول للتحديات التي تواجه المجتمع.

كانت سمة بارزة في أعماله الفلسفية هي السعي لإيجاد معيار صادق للعقلانية العلمية.

رحل عن عالمنا في 17 سبتمبر 1994م

كارل كارل بوبر العمل الاجتماعى درجة الدكتوراه فلسفة العلوم النقد للمذهب التاريخاني منطق الكشف العلمي

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