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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دانيال يصل اليونان.. غرق 30 قرية وأول الضحايا زوجان في شهر العسل

تأثير العاصفة دانيال
تأثير العاصفة دانيال

أعلنت السلطات اليونانية وفاة زوجين نمساويين كانا يقضيان شهر العسل في اليونان بعد أن جرفت الأمطار الغزيرة المنزل الذي كانا يقيمان فيه. وقد حدثت الحادثة نتيجة الفيضانات المفاجئة التي جلبتها العاصفة دانيال في السادس من سبتمبر.

العاصفة دانيال في اليونان

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، وقعت الواقعة في منتجع بوتيستيكا، بالقرب من جبل بيليون، حيث كان الزوجان يستمتعان بشهر العسل. تعرض منزلهم للجرف بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي تسببت في تدميره بالكامل.

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على الرغم من عدم الكشف عن هويتهما حينها، لكن أكدت وزارة الخارجية النمساوية أن اختبارات الحمض النووي أكدت هويتهما. وأعربت الوزارة عن حزنها العميق لوفاة المواطنين النمساويين في هذا الحادث المأساوي.

وقدمت السفارة النمساوية في أثينا الدعم والمساعدة لأقارب الزوجين الراحلين. وعبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن تعازيه للعائلات والضحايا وأكد أن الحكومة اليونانية ستقدم المساعدة والدعم للمتضررين.

ومن المعروف الآن أن أكثر من عشرة أشخاص لقوا حتفهم منذ أن ضربت العاصفة دانيال اليونان وتركيا وبلغاريا الأسبوع الماضي .

وأدت الفيضانات إلى مقتل 15 شخصًا وتركت الآلاف في ملاجئ مؤقتة أو مع أقاربهم، في حين تعذر الوصول إلى 30 قرية بسبب خطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.

كوارث طبيعية في اليونان

تعتبر هذه الواقعة جزءًا من سلسلة الكوارث الطبيعية التي واجهتها اليونان مؤخرًا، حيث شهدت البلاد حرائق غابات هائلة وفيضانات مدمرة.

 وقد أسفرت الفيضانات التي تعرضت لها العديد من المناطق في اليونان عن سقوط عدد كبير من الضحايا، حيث بلغ عدد القتلى 15 شخصًا حتى الآن. كما أدت الفيضانات إلى نزوح الآلاف من منازلهم والاحتماء في ملاجئ مؤقتة أو مع أقاربهم.

تعاني اليونان من موجة من الأمطار الغزيرة التي تجاوزت المعدلات الطبيعية، حيث سجلت بعض المناطق ما يصل إلى 800 ملم من الأمطار، وهو رقم يفوق المعتاد في فترة زمنية قصيرة. 

يعمل رئيس الوزراء اليوناني على تعزيز الاستجابة للكوارث الطبيعية وتقديم المزيد من التمويل للمتضررين وتعزيز الجهود العسكرية لمواجهة هذه الكوارث.

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