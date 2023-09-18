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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

اليونسكو تدرج 15 موقعاً جديداً على لائحة التراث العالمي

صدى البلد

أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في ختام أعمال دورتها الـ45 المنعقدة في الرياض، إدراج 37 موقعًا ثقافيًا و12 موقعًا طبيعيًا و2 موقعًا مختلطًا في قائمة التراث العالمي.

المواقع التراثية التي أدرجت في القائمة

ومن بين المواقع الثقافية التي أدرجت في القائمة، تل السلطان في أريحا القديمة في فلسطين، وممرّ زرافشان - كاراكوم في آسيا الوسطى، والغابات الهيركانية الإيرانية - الأذربيجانية، والمشهد الثقافي بجيدو الإثيوبية، وكوتاماكو، أرض باتاماريبا في بنين، وآثار حجر الغزلان ومواقع العصر البرونزي ذات الصلة في منغوليا، وموقع كوكور الأثري لمدينة لينغابور القديمة، وتشوك قارقار في كمبوديا، وجايا تومولي في جمهورية كوريا.

أما المواقع الطبيعية التي أدرجت في القائمة، فتضم غابات الشاي القديمة في جبل جينغماي بالصين، وسانتينيكيتان في الهند، وخانات القوافل الفارسي في جمهورية إيران الإسلامية، وترونديك - كلونديك في كندا، والحصون الدائرية لعصر الفايكنج في الدنمارك، والتراث اليهودي في العصور الوسطى في إرفورت بألمانيا، وكولديجا - جولدينجن في كورلاند في لاتفيا.

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وتضمنت قائمة المواقع المختلطة غابات أودزالا - كوكوا في الكونغو، وغابات أندريفانا الجافة في مدغشقر، وبراكين وغابات جبل بيليه وبيتون شمال المارتينيك في فرنسا، وخليج هالونغ في فيتنام.

وأعربت الدول التي أدرجت مواقعها في قائمة التراث العالمي عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدةً التزامها بصون هذا التراث للأجيال القادمة.

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