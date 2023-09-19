جائزة البوكر تستعد لإعلان الرواية الفائزة لعام 2023

تستعد جائزة البوكر للرواية العالمية، فى العاصمة البريطانية، لندن، للإعلان عن روايات القائمة القصيرة، فى دورتها لعام 2023، والتي من المزمع إعلانها يوم الخميس، 21 سبتمبر.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الرواية الفائزة خلال حفل سيقام في العاصمة البريطانية، لندن، وذلك يوم 26 نوفمبر، وسوف يحصل الفائز على 50000 جنيه إسترليني، بينما يتلقى كل من الروائيين المختارين في القائمة القصيرة 2500 جنيه إسترليني.





جائزة البوكر العالمية للرواية – روايات القائمة الطويلة 2023:



رواية بيت الأبواب تأليف Tan Twan Eng

رواية لدغة النحل تأليف بول موراي

رواية ويسترن لين تأليف شيتنا مارو

رواية في الصعود تأليف مارتن ماكينيس

رواية أغنية النبي تأليف بول لينش

رواية كل الطيور - القلوب الصغيرة تأليف فيكتوريا لويد بارلو

رواية لؤلؤة تأليف سيان هيوز

رواية هذه عدن الأخرى تأليف بول هاردينج

رواية كيفية بناء قارب تأليف إيلين فيني

رواية إذا نجوت تأليف جوناثان اسكوفري

رواية دراسة للطاعة تأليف سارة برنشتاين

رواية زمن الله القديم تأليف سيباستيان باري

رواية تعويذة من الأشياء الجيدة تأليف أيوبامي أديبايو

وقال أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر، في هذه الدورة، لقد قرأنا 163 رواية على مدار سبعة أشهر، وفي ذلك الوقت انفتحت عوالم كاملة لنا. تم نقلنا إلى أوائل القرن العشرين، وإلى شوارع لاغوس النابضة بالحياة وملاعب سكواش في لندن، وإلى أعماق المحيط الأطلسي الأكثر سوادًا، وإلى أيرلندا المليئة بالحيوية حيث يأتي فقدان الحقوق المرعب كتحذير شديد.