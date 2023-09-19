عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جائزة البوكر تستعد لإعلان الرواية الفائزة لعام 2023

صدى البلد

تستعد جائزة البوكر للرواية العالمية، فى العاصمة البريطانية، لندن، للإعلان عن روايات القائمة القصيرة، فى دورتها لعام 2023، والتي من المزمع إعلانها يوم الخميس، 21 سبتمبر.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الرواية الفائزة خلال حفل سيقام في العاصمة البريطانية، لندن، وذلك يوم 26 نوفمبر، وسوف يحصل الفائز على 50000 جنيه إسترليني، بينما يتلقى كل من الروائيين المختارين في القائمة القصيرة 2500 جنيه إسترليني.

txt

محمد موافي: أكتبُ لنفسي وقررت ألا أشبه أحدا.. والشخص الذي نصفه بأنه امتداد لفلان أو علان هو كاتب فاشل| حوار

txt

كيف نجح أيبك في التخلص من أقطاي بعد زواجه شجر الدر؟



جائزة البوكر العالمية للرواية – روايات القائمة الطويلة 2023:
 

رواية بيت الأبواب تأليف Tan Twan Eng

رواية لدغة النحل تأليف بول موراي

رواية ويسترن لين تأليف شيتنا مارو

رواية في الصعود تأليف مارتن ماكينيس

رواية أغنية النبي تأليف بول لينش

رواية كل الطيور - القلوب الصغيرة تأليف فيكتوريا لويد بارلو

رواية لؤلؤة تأليف سيان هيوز

رواية هذه عدن الأخرى تأليف بول هاردينج

رواية كيفية بناء قارب تأليف إيلين فيني

رواية إذا نجوت تأليف جوناثان اسكوفري

رواية دراسة للطاعة تأليف سارة برنشتاين

رواية زمن الله القديم تأليف سيباستيان باري

رواية تعويذة من الأشياء الجيدة تأليف أيوبامي أديبايو

وقال أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر، في هذه الدورة، لقد قرأنا 163 رواية على مدار سبعة أشهر، وفي ذلك الوقت انفتحت عوالم كاملة لنا. تم نقلنا إلى أوائل القرن العشرين، وإلى شوارع لاغوس النابضة بالحياة وملاعب سكواش في لندن، وإلى أعماق المحيط الأطلسي الأكثر سوادًا، وإلى أيرلندا المليئة بالحيوية حيث يأتي فقدان الحقوق المرعب كتحذير شديد.

البوكر البوكر العالمية للرواية العاصمة البريطانية العاصمة البريطانية لندن جائزة البوكر العالمية للرواية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

ضحية لعبة بابجي: طلب يشوف جسمي وعايزني في بيته ومعاه فيديوهاتي

14 درجة دفعة واحدة|الصيف يستعد للرحيل رسميًا خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

بيان عاجل من الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل قرار الحكومة

عاجل | نجم الأهلي ينتقل رسمياً لفاركو

ترشيحاتنا

معجزة لتجنب الركود..تحذير لوزارة الخزانة الأمريكية من الإغلاق الحكومي

خلال عامين|أستاذ اقتصاد زراعي: متوقع وصول الاكتفاء الذاتي من القمح لـ 65%

بعد إعلان المكسيك.. فيديو يثير جدلا لكائن فضائي غريب| شاهد

تأثير نسبة الكربوهيدرات والألياف على الصحة العامة.. تعرف عليها

تركيا تكشف آخر التطورات في حادث سقوط مروحية بخزان مياه بولاية إزمير

3 أيام إجازة احتفالا بالمولد النبوي الشريف.. وهذه العطلات المتبقية لنهاية العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

لحظة سقوط حافلة هندية بالركاب في حفرة مخيفة | شاهد

بسبب البقشيش.. عامل دليفري أمريكي يبصق على الطعام قبل توصيله

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ