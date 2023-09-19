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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس القابضة للمياه يسلم شهادات برنامج water leaders بالتعاون مع GIZ

صدى البلد

سلم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شهادات حضور المرحلة الأولى من برنامج قادة المياه water leaders ل 120 مشاركا من قيادات الشركة القابضة والشركات التابعة،  والذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى  GIZ نيابة عن الحكومة الألمانية، والذى استمر على مدار 4 أشهر متواصلة بهدف بناء وتأهيل كوادر قادرة على إدارة ملفات مياه الشرب والصرف الصحى، تماشيا مع سياسة الدولة وتوجيهات وزارة الإسكان بالاستثمار فى العنصر البشرى والنهوض بمستوى الكفاءات القيادية بقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق أعلي معدلات الأداء.

وأكد رئيس الشركة القابضة، أن البرنامج يحقق أهداف الشركة القابضة من خلال "إعداد القادة وتطوير أطر الكفاءات للوظائف القيادية بالشركات التابعة"، والذى تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى نيابة عن الحكومة الألمانية GIZ، ويعد تطبيقا لتصور وخريطة تطوير المهارات القيادية فى إطار الكفاءات، وتأهيل الموارد المتميزة لتولى المناصب القيادية، وتطوير وتنمية القدرات المختلفة، وبناء كوادر تكون مؤهلة ومدربة لتواكب الخطط الاستراتيجية للشركات، ورفع كفاءة القيادات المبنى على أسس علمية وعالمية، وتحديد الكفاءات الأساسية للقيادات.

وقالت الدكتورة مها خلاف مدير مشروع إدارة مياه دلتا النيل بمصر - الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، أن تركيز المشروع ينصب على "تطوير القادة والارتقاء بمهاراتهم وتحديد قادة قادرين على تنفيذ استراتيجية الشركة القابضة والشركات التابعة بنجاح"، من خلال تحقيق مستويات عالمية في إدارة خدمات المياه والصرف الصحي في مصر، وتلبية المعايير المصرية لخدمات المياه والصرف الصحي من خلال الإدارة الفعالة للشركات التابعة، وتطوير معايير أداء الشركات التابعة.

وأشارت أن البرنامج مر بعدة مراحل، ليتم اختيار وترشيح المؤهلين ضمن برنامج "قادة المياه" water leaders  والذي تكون من 4 وحدات تدريبية تناولت أهم الموضوعات الإدارية والقيادية مثل السرد القصصي للأعمال، إدارة التغيير، الذكاء الاجتماعي، ادارة العلاقات ،التدريب والتوجيه، إدارة المواهب والكوادر، إدارة اللجان التنفيذية اتخاذ القرار،  لتعقد المرحلة التالية في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر لتشمل تقييم فجوات التطوير وتقديم التوصيات لسد تلك الفجوات ويشمل عدة تمارين وأنشطة باستخدام مجموعة من الأدوات المعيارية المعمول بها عالمياً.

ومن جانبها، قالت الأستاذة غادة عبد الوهاب رئيس قطاع المواد البشرية بالشركة القابضة، أن البرنامج يأتى ضمن خطة الشركة القابضة للاستثمار فى العنصر البشرى من خلال رفع كفاءة وتنمية المهارات والقدرات وبناء كوادر قادرة على تلبية مسئوليات وأدوار شركات مياه الشرب والصرف الصحى على الوجه الأمثل.

كما ألقى الدكتور احمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة كيمونكس محاضرة عن تحديات صناعة المياه والصرف الصحي في مصر، ومتطلبات المرحلة القادمة لمواكبة التكنولوجيات المتلاحقة فى مجال صناعة المياه.

واستعرضت شركة لوجيك للإستشارات، خطوات عقد مراكز التطوير والخطوات التنفيذية للمرحلة التالية للبرنامج.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد معوض رئيس مجلس إدارة شركة Nova industries، والأستاذة غاده عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية، والدكتورة مها خلاف مدير مشروع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الالمانية للتعاون الألماني GIZ، ورؤساء شركات الصرف الصحي بالقاهرة، ومياه بني سويف، والغربية.

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الحكومة الألمانية الخطط الإستراتيجية الدكتور أحمد جابر الشركة القابضة للاستثمار الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس ممدوح رسلان الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

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