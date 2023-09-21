أخبار التعليم.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مؤشرات القبول بكلية الهندسة.. وموعد إعلانه .. تفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم العالي: انضمام صندوق رعاية المبتكرين كشريك إستراتيجي لمسابقة NASA Space Apps Cairo

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ انضمامه كشريك إستراتيجي لمسابقةNASA Space Apps Cairo في نسختها التاسعة، والتي تنظمها المنظمة العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات، بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والسفارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية إقامة شراكات إستراتيجية مع الجهات والمسابقات العالمية لدعم ورعاية واكتشاف الطلاب المبتكرين ورواد الأعمال والنوابغ،

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مؤشرات القبول بكلية الهندسة

يبحث الآلاف من طلاب الشهادات الفنية عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، وموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حيث انتهي موقع التنسيق الإلكتروني من استقبال رغبات طلاب الدبلومات الفنية نظامي 3 و5 سنوات مساء أمس الأربعاء.

عملية خطيرة| إنقاذ حياة مريض في اللحظات الأخيرة بـ مستشفى بدر الجامعى

نجح فريق بقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى بدر التابع لكلية الطب بجامعة حلوان في إجراء تركيب قسطرة دقيقة جداً لمريض يعاني من تمدد كبير في الشريان الأورطي والشريان الحرقفي الايمن، حيث تم تثبيت دعامات مغطاة على هذين الشريانين لمنع انفجارهما، مما ساهم في إنقاذ حياته.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.. تفاصيل

أيام قليلة تفصلنا على انتهائه لذلك ارتفع معدلات البحث من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ؛ للاطمئنان على نتيجتهم، ومعرفة مدى التحاق الطلاب بالكليات المناسبة لمجموعهم.

ظهور نتيجة تقليل الاغتراب في هذا الموعد

نتيجة تقليل الاغتراب 2023 يحرص على متابعتها الآن جميع طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، حيث يبحث جميع طلاب الثانوية العامة عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب.

تعاون بين التعليم العالي ومايكروسوفت لتطوير مهارات طلاب الجامعات وربطهم بسوق العمل

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة مايكروسوفت مصر؛ بهدف تطوير مهارات طلاب الجامعات في مجال التكنولوجي وربطهم بسوق العمل، وكذا تطوير البرمجيات والحوسبة السحابية، والاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي لتسريع أجندة التحول الرقمي في مصر، بحضور السيدة/ ليليان برنارد مدير مايكروسوفت إفريقيا، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

قرار جديد من وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تجديد بنوك أسئلة امتحانات الثانوية العامة ، والعمل على إثرائها لتكون متميزة وضخمة .

جامعة القاهرة تنهي استعداداتها لبدء العام الدراسى الجديد

أنهت جامعة القاهرة جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة ببدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2023 / 2024 والمقرر له 30 سبتمبر الجاري، لاستقبال الطلاب الجُدد والقدامى والبالغ عددهم نحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها.

صيدلة حلوان تستقبل طلابها المستجدين في يوم تعريفي مميز

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على تقديم الدعم الدعم الكامل للطلاب في رحلتهم الأكاديمية للطلاب في رحلتهم الأكاديمية، موضحا أن الجامعة تعمل على توفير بيئة تعليمية تحفز على التفكير والإبداع، ونقدم دعمًا شاملاً من خلال مختلف البرامج الأكاديمية والأنشطة الطلابية.