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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عملية خطيرة| إنقاذ حياة مريض في اللحظات الأخيرة بـ مستشفى بدر الجامعى

مستشفى بدر الجامعى
مستشفى بدر الجامعى

نجح فريق بقسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى بدر التابع لكلية الطب بجامعة حلوان في إجراء تركيب قسطرة دقيقة جداً لمريض يعاني من تمدد كبير في الشريان الأورطي والشريان الحرقفي الايمن، حيث تم تثبيت دعامات مغطاة على هذين الشريانين لمنع انفجارهما، مما ساهم في إنقاذ حياته.

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ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أن مستشفي بدر الجامعي مليئة بالكوادر والكفاءات والخبرات، مؤكدا أن إجراء مثل هذه العمليات ونجاحها يؤكد على مدى كفاءة الأطباء وأدائهم المتميز، مقدما الشكر للفريق المشارك في العملية وأعضاء القسم الطبي والتمريض على جهودهم في تقديم خدمة طبية مميزة .

وأثنى الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على حرص جيش مصر الأبيض من أطباء كلية الطب بالجامعة على مواصلة العمل والجهد فى تقديم كافة الخدمات الطبية في مختلف التخصصات .

وأوضحت الدكتورة رشا رفاعى، عميدة كلية الطب، أن "مستشفى بدر الجامعي" أصبح مركزًا طبيًا رائدًا لعلاج المرضي حيث يتم إجراء العمليات الجراحية الحساسة والدقيقة بنجاح، وذلك بفضل التقنيات الطبية المتطورة التي توفرها الجامعة والكوادر الطبية البارزة بها.

كما أشار الدكتور وائل عمر،  المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، إلى أن أن مستشفي بدر الجامعي تقدم خدمة صحية مميزة، مؤكدا أن المستشفى مجهزة بأحدث الأجهزة لجراحات القلب المفتوح والصدر بفريق طبى متخصص.

وأفاد الدكتور محمد فاضل، مدير مستشفى بدر أن الفريق الطبى الذى قام بإجراء القسطرة التشخيصية ضم كلاً من: "الدكتور أحمد المهدى  رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، الدكتور شريف عمر كرداوى أستاذ جراحة الأوعية الدموية، الدكتور أحمد عبد العليم مدرس جراحة الأوعية الدموية، الدكتور حسام إبراهيم مدرس مساعد  جراحة الأوعية الدموية، الدكتور عمرو حسان مدرس مساعد جراحة الأوعية الدموية، ط.م أيمن مرسى،الدكتور محمد مجدى،الدكتور محمود أمير، الدكتور مصطفى علاء،الدكتور محمود العدل".

تركيب قسطرة دقيقة جداً لمريض يعاني من تمدد كبير في الشريان الأورطي والشريان الحرقفي الايمن
تركيب قسطرة دقيقة جداً لمريض يعاني من تمدد كبير في الشريان الأورطي والشريان الحرقفي الايمن
تركيب قسطرة دقيقة جداً لمريض يعاني من تمدد كبير في الشريان الأورطي والشريان الحرقفي الايمن
تركيب قسطرة دقيقة جداً لمريض يعاني من تمدد كبير في الشريان الأورطي والشريان الحرقفي الايمن
قسم جراحة الأوعية الدموية مستشفى بدر كلية الطب جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل مستشفى بدر الجامعى Jobs Education

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