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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق عددا من الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  اهتمام جامعة حلوان بالدورات التدريبية، ويأتى ذلك من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.


جاء ذلك وفقا للبيان الصادر من جامعة حلوان والذي يفيد قيام مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى ابو هشيمة مدير المركز.


ويأتى ذلك فى إطار سعى المركز لتحقيق أهدافه من تحسين وتنمية القدرات المؤسسية للموارد البشرية بجامعة حلوان من خلال رفع وتحديث القدرات التطويرية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بما يمكنهم من تحسين جودة مخرجات الجامعة، بجانب تنمية الخبرة الذاتية التي تدعم التطوير المستمر بأنشطته المختلفة بما يحقق استمرارية عملية تنمية الموارد البشرية بالجامعة، وتنمية القدرات المهنية والإدارية للعاملين بالجامعة .


كما تهدف هذه الدورات التدريبية إلي توفير آلية مؤسسية للجامعة تحقق جودة الموارد البشرية بها كأحد متطلبات توكيد الجودة والاعتماد وفقا للمعايير العالمية المعترف بها، والإسهام في تنمية الموارد البشرية المحلية والمصرية بتقديم منتجات تدريبية متميزة للمؤسسات المصرية والعربية، وتنمية الموارد الذاتية للجامعة بما يوفر تمويلا اضافياً للجامعة يساعدها في الإنفاق على أنشطة التدريب والتنمية المستمرة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

 

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حيث قام المركز تقديم برنامج تدريبي مجاني للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وذلك لتعزيز قدرات الباحثين وتمكينهم من الأدوات والمهارات اللازمة لدعمهم خلال مسيرتهم المهنية ولنشر ثقافة النزاهة العلمية بين الباحثين بالجامعة، بالتعاون مع مركز دعم البحث العلمى، وكلية الصيدلة جامعة حلوان ومركز النزاهة العلمية بجامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا،  من خلال عقد أربعة ورش عمل عن 
‏"Research Integrity and Responsible Conduct of Research "
كما عقد  برنامج تدريبي عن " الكتابة العلمية و النشر الدولى" وتم من خلاله توضح كيفية  الكتابة العلمية والنشر الدولى و كيفية اختيار المجلة ، وقام بالتدريب الدكتور / محمد القصاص .
وايضا تم تنفيذ برنامج تدريبي عن  " مهارات استخدام الحاسب الآلي " للإداريين، وحاضر فيها الدكتور محمود جابر المدرس المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية.

كما تم عقد برنامج صناعة الفيديو التعليمي، وقام بالتدريب الدكتور أحمد يوسف المدرس بقسم تكنولوجيا التعليم، وخلال البرنامج تم  تنفيذ فيديو تطبيقي لما تم التدريب عليه.

هذا ويستهدف البرامج التدريبية تدريب القيادات الأكاديمية، أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة حلوان ومختلف الجامعات المصرية، وكذلك القيادات الإدارية، الجهاز الإدارى بالجامعة، وطلاب الدراسات العليا، وجميع فئات المجتمع المهتمين بمجالات التدريب بالمركز.

 

جامعة حلوان الدورات التدريبية السيد قنديل هيئه التدريس

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