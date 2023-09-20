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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للملتحقين بجامعة حلوان .. التقدم للمدن الجامعية من هنا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان جاهزية المدينة الجامعية لاستقبال الطلاب وذلك في إطار التحضيرات المكثفة لاستقبال العام  الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وبدأت جامعة حلوان استعدادات مكثفة  بالمدينة الجامعية لضمان توفير بيئة جامعية مثالية للطلاب الجدد واستقبالهم . 

وأعلنت الجامعة عن فتح التقديم للمدن الجامعية بدءا من اليوم للطلاب  المستجدين الذين تم قبولهم في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات للعام الجامعي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤  من خلال الرابط التالي http://hostel.helwan.edu.eg/studentApplications

كان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، قال إن الجامعة تبذل جهدا كبيرا  لتيسير الخدمات التي تقدمها، مشيرا إلى أن هذا الاهتمام يأتي من منطلق تحقيق أسس واضحة للتقييم والتطوير المستمر لما تقدمه الجامعة من خدمات للمستفيدين داخل وخارج مجتمع الجامعة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ووصولاً إلى تحقيق ثقة ورضا العملاء.

جاء ذلك وفق البيان الصادر من جامعة حلوان يفيد أن الجامعة استقبلت وفد المراجعين الخارجيين ، لتجديد منح شهادة الأيزو في نظم الجودة الإدارية للعام التاسع على التوالى ( لعدد ٣٤).

التقديم للمدن الجامعية Jobs Education المدينة الجامعية جاهزية المدينة الجامعية

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