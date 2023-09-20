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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم… الاستعداد لإطلاق عدد من البرامج الجديدة… ‎تنسيق الدبلومات الفنية 2023… النتيجة من هنا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


التعليم المدمج بالقاهرة: نستعد لإطلاق عدد من البرامج الجديدة

 

‎تستعد كليات جامعة القاهرة ، لانطلاق الفصل الدراسى الأول بالعام الدراسى الجديد 2023-2024، كما تستعد لاطلاق عدد من البرامج الجديدة واللوائح التى يتم اتباعها خلال هذا العام .

‎تنسيق الدبلومات الفنية 2023… النتيجة من هنا

 

‎يبحث العديد من طلاب الدبلومات الفنية المسجلين رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد عن موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ورابط الحصول عليها و مؤشرات نتيجة التنسيق ٢٠٢٣ .

‎بحوث الإلكترونيات يوقع عقود 5 مشروعات بحثية جديدة لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي

 

‎وقعت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيسة معهد بحوث الإلكترونيات، عقود عدد من المشروعات البحثية الداخلية التابعة للإدارة العامة للمشروعات البحثية وتسويق البحوث، وذلك فى إطار النداء الثالث للمشروعات البحثية ذات المسار السريع .

‎التعليم العالي والبحث العلمي: بحوث الإلكترونيات يوقع عقود عدد من المشروعات البحثية

 

‎أكد‎ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية ربط المجتمع الأكاديمي والبحثي بالقطاعات الصناعية لمواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، موضحًا أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين احتياجات الدولة في الأقاليم الاقتصادية والبحث العلمي، لافتًا إلى أهمية دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي وأهمية الاستمرار في البحوث التطبيقية لتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف مؤتمراً إقليمياً عن التكيف مع تغير المناخ

 

يعقد معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمجلس العربي للمياه، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر مؤتمراً إقليمياً بعنوان "تطوير الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية."

 

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