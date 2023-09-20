بحوث الإلكترونيات يوقع عقود 5 مشروعات بحثية جديدة لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي

وقعت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيسة معهد بحوث الإلكترونيات، عقود عدد من المشروعات البحثية الداخلية التابعة للإدارة العامة للمشروعات البحثية وتسويق البحوث، وذلك فى إطار النداء الثالث للمشروعات البحثية ذات المسار السريع .



وكشفت عبدالقادر - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - عن أبرز تلك المشروعات البحثية وهي: إنتاج نظام ذكي للتصوير بالموجات الميكروئية للكشف المبكر عن سرطان الثدي للباحث الرئيسي الدكتور خالد فوزى، تصميم وتنفيذ معامل التعليم الفني والتكنولوجي والهندسي للباحث الرئيسي الدكتور محمد إبراهيم أبو السبح، إنشاء مجموعة بيانات للصور الموصوفة باللغة العربية في مجال مساعدة ذوي الإعاقة البصرية للباحث الرئيسي الدكتورة نبيلة خضير.



وأضافت أن المشروعات تتضمن - كذلك - إنتاج نظام ملاحة ذكى لروبوت متحرك فى بيئة غير معلومة للباحث الرئيسى للدكتور أيمن يوسف، ونظام لتوليد الطاقة الكهربائية وتنقية المياه للباحث الرئيسي للدكتور محمد الشامي.



وأكدت أن توقيع العقود البحثية يأتى فى إطار حرص المعهد على الاهتمام بالبحث العلمى فى ظل تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والاهتمام بتحفيز أعضاء هيئة البحوث بالمعهد؛ لتقديم مشروعات بحثية داخلية من خلال الإدارة العامة للمشروعات البحثية.



وأوضحت أنه تم الإعلان عن التقدم بمقترحات المشروعات في إطار النداء الثالث للمشروعات البحثية ذات المسار السريع في مايو الماضي، ثم تم عقد اجتماعات أعضاء لجنة المشروعات؛ لدراسة المقترحات المقدمة ومناقشة مبادئ التحكيم المبدئية لها.



وأشارت إلى أنه تم عقد ورشة عمل بحضور أصحاب المشروعات؛ لتقديم عروض مرئية لمشروعاتهم، ليتم بعدها قبول خمسة مقترحات للمشروعات البحثية.



وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور قد وجه بربط المجتمع الأكاديمي والبحثي بالقطاعات الصناعية لمواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادي؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)، ودعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي و الاستمرار في البحوث التطبيقية لتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي.