التعليم المدمج بالقاهرة: نستعد لإطلاق عدد من البرامج الجديدة

تستعد كليات جامعة القاهرة ، لانطلاق الفصل الدراسى الأول بالعام الدراسى الجديد 2023-2024، كما تستعد لاطلاق عدد من البرامج الجديدة واللوائح التى يتم اتباعها خلال هذا العام .

ومن جانبه ، قال الدكتور عصام جميل مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ، أنه جارى الإعداد لبرامج جديدة في الآداب منها برنامجين لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والفلسفة التطبيقية، وبرامج أخرى في بعض التخصصات بكلية الزراعة، وبرنامج لكلية الإعلام، بالإضافة إلى الدبلومات المهنية التي يقدمها المركز.

وأضاف الدكتور عصام جميل ، إنه سيتم فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامج المركز اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن برامج التعليم المدمج المتاحة بالمركز هي: بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وبكالوريوس التربية (الطفولة المبكرة)، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، والدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي)، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.