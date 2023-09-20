عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم المدمج بالقاهرة: نستعد لإطلاق عدد من البرامج الجديدة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تستعد كليات جامعة القاهرة ، لانطلاق الفصل الدراسى الأول بالعام الدراسى الجديد 2023-2024، كما تستعد لاطلاق عدد من البرامج الجديدة واللوائح التى يتم اتباعها خلال هذا العام .

ومن جانبه ، قال الدكتور عصام جميل مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج ، أنه جارى الإعداد لبرامج جديدة في الآداب منها برنامجين لنظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، والفلسفة التطبيقية، وبرامج أخرى في بعض التخصصات بكلية الزراعة، وبرنامج لكلية الإعلام، بالإضافة إلى الدبلومات المهنية التي يقدمها المركز.

 

وأضاف الدكتور عصام جميل ، إنه سيتم فتح باب القبول للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامج المركز اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل، لافتًا إلى أن برامج التعليم المدمج المتاحة بالمركز هي: بكالوريوس التجارة (علوم الأعمال)، وبكالوريوس التربية (الطفولة المبكرة)، وليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، والدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي)، وليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية.

 

التعليم المدمج الدكتور عصام جميل الفصل الدراسي الأول انطلاق الفصل الدراسي الاول جامعة القاهرة للتعليم المدمج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان اسمها "صبحي" وأصبحت مطربة شهيرة| زفاف أسطوري للمتحولة هيفاء ماجك من رجل أعمال قطري

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجئ لطقس الساعات المقبلة

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

بعد قرار وقف التصدير.. نقيب الفلاحين يكشف لـ«صدى البلد» أسعار البصل المتوقعة

سهرة لـ"وش الفجر" مع لاعب زملكاوي تورط كهربا.. ورد حاسم من الأهلي

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

موضوعات متعلقة

خلال ساعات … نتيجة تقليل اغتراب المرحلة الثالثة 2023 على هذا الرابط

احصل عليها قبل أى حد.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط

حقوق القاهرة تعلن شروط الانضمام لصندوق التكافل الاجتماعى للعام الدراسى الجديد

خطوة بخطوة.. كيفية الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

الآن برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية عبر هذا الرابط

آداب القاهرة: فتح باب التحويل الداخلي للطلاب غير المستجدين قبل بدء العام الدراسي

الاثنين.. جامعة القاهرة تحتفل باختتام النسخة الثانية من نموذج المنظمة الدولية للهجرة

كلية الدرسات العليا الأفريقية تعلن مد قبول أوراق الالتحاق بجميع الأقسام

ترشيحاتنا

الجيران اشتكوا.. سلوك ميجان ماركل يسبب مشكلات لزوجها الأمير هاري في أمريكا

أزمة في الأهلي بسبب السوبر ليج الإفريقي

انفجار عنيف يسفر عن مصرع ضابط شرطة وسقوط ضحايا في المجر

تفاصيل جديدة بشأن خناقة الشناوي مع محمد عبدالمنعم بعد مباراة المصري

هل تزوّد أمريكا أوكرانيا بصواريخ ATACMS ؟.. البيت الأبيض يوضح مُجددًا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة يعبد جنوب جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذر من اعراض حساسية حلاوة المولد النبوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ماء بالليمون ؟ 12 فائدة

شاهد.. بسنت شوقي بنفس إطلالة بريتني سبيرز تثير الجدل على السوشيال ميديا

ماذا يفعل الملح للأسنان واللثة؟

فيديو

مطعم شهير يورط عمرو خالد في أزمة.. والسبب «كوارع».. فيديوجراف

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين .. التفاصيل الكاملة للانتخابات الرئاسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ