حلوان تبدأ استقبال طلبات الالتحاق بالمدن الجامعية للعام الجديد

أعلنت جامعة حلوان جاهزية المدينة الجامعية لاستقبال الطلاب وذلك في إطار التحضيرات المكثفة لاستقبال العام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وقد بدأت جامعة حلوان استعدادات مكثفة بالمدينة الجامعية لضمان توفير بيئة جامعية مثالية للطلاب الجدد و استقبالهم .

وقد أوضحت الجامعة فتح التقديم للمدن الجامعية بدءا من اليوم للطلاب المستجدين الذين تم قبولهم في المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات للعام الجامعي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ من خلال الرابط التالي http://hostel.helwan.edu.eg/studentApplications

و تشمل الأوراق المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعية هى:

الملف به عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر، عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب، وعدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات، وبحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها، وعلى الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق وصورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل، عدد (12) صورة شخصية للطالب، صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة .