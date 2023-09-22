أخبار مصر على مدار 24ساعة.. التجلي الأعظم يجعل سانت كاترين قبلة سياحية عالمية

أخبار مصر.. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم يأتي في إطار مخطط تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها في مكانتها اللائقة .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

التجلي الأعظم مصدر خير للجميع.. مدبولى يلتقى مشايخ البدو وقساوسة دير سانت كاترين

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمدينة سانت كاترين، حيث تفقد ومرافقوه مشروع إنشاء مركز الزوار الجديد بموقع ميدان الوادي المقدس في مدخل المدينة.

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

واصلت حاملة المروحيات المصرية طراز ميسترال جمال عبد الناصر تفريغ حمولاتها من الحاويات التى تحتوى على أطنان من الحصص الغذائية والمواد الإغاثية وتسليمها للسلطات الليبية لتوزيعها على الأشقاء الليبيين بالمناطق المنكوبة.

بسعر 4855 جنيهاً للقنطار.. انطلاق موسم تسويق القطن في أول مزاد للبيع

افتتح اليوم الأربعاء، أول مزاد لبيع محصول القطن الزهر لهذا الموسم لكمية 20282 قنطار زهر موزعة كالاتى: عدد 9637 كيس بإجمالى وزن 10921.60 قنطار زهر لمحافظة الفيوم وعدد 7844 كيس بإجمالى وزن 9286.13 قنطار زهر لمحافظة بنى سويف بالاضافة الى عدد 73 كيس بإجمالى وزن 74.32 قنطار زهر لمحافظة المنيا .

من طابا.. رئيس الوزراء يرحب بعدد من السائحين..ويؤكد: نطور مزاراتنا بصورة مستمرة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من السائحين بمطار طابا، وذلك خلال مغادرته المطار عائدا إلى القاهرة، بعد تفقده عددا من المشروعات.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رئيس الوزراء يلتقي عددا من المستثمرين بقطاعي طابا ونويبع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ختام جولته اليوم بمحافظة جنوب سيناء، عدداً من المستثمرين بقطاعي طابا ونويبع، وذلك بمدينة طابا، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل

قرار جمهوري بالموافقة على قرض لتطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 129 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاق قرض لتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

التجلي الأعظم مصدر خير للجميع.. مدبولى يلتقى مشايخ البدو وقساوسة دير سانت كاترين

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمدينة سانت كاترين، حيث تفقد ومرافقوه مشروع إنشاء مركز الزوار الجديد بموقع ميدان الوادي المقدس في مدخل المدينة.

رئيس الوزراء يتفقد مشروعي تطوير وادي الأربعين ومركز المدينة التراثي بسانت كاترين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروعى تطوير وادي الأربعين ومركز المدينة التراثي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء ساحة ومبنى السلام بسانت كاترين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مشروع إنشاء ساحة ومبنى السلام، وتشمل إقامة ساحة للاحتفالات الخارجية بمساحة 12 ألف م2، ومبنى عرض متحفي متنوع بمساحة 7300 م2، بحيث تضم مسرحا، وقاعة مؤتمرات، وكافيتريا، وغرف اجتماعات، لتستوعب مختلف الفعاليات، مع تصميم خدماتها الضرورية بشكل غير مؤثر على البيئة الطبيعية.

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي،على توجيهاته المتتالية وغير المسبوقة في ملف دعم أصحاب المعاشات، التي تعكس مدي شعوره بالمواطنين وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات كما توجه بخالص التهنئة

السيسي يوجه بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق تحسن نوعي في منظومة التقاضي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



رئيس الوزراء يتفقد مطار طابا ويلتقي حفيد الشيخ مسمح

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، إلى مدينة طابا، في إطار زيارته اليوم لبعض المشروعات بمحافظة جنوب سيناء، حيث كان في استقباله عدد من القيادات التنفيذية بالمدينة.

افتتاح مواقع الغوص الاصطناعية الجديدة بمدينة الغردقة.. تعرف عليها

أعلنت جمعية المحافظة على البيئة في الغردقة (هيبكا) بالتعاون مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية وتحت رعاية وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر عن افتتاح رسمي لثلاث مواقع جديدة للغوص في الغردقة، البحر الأحمر وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة التاسعة صباحا

السيسي يوجه "العربية للتصنيع" بنقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

رئيس الوزراء يتفقد طريقي شق الثعبان و"طابا - نويبع" بجنوب سيناء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طريق "شق الثعبان"، وطريق "طابا - نويبع" والمنشآت والمخيمات السياحية القائمة عليه، وذلك ضمن جولته التي يقوم بها اليوم في محافظة جنوب سيناء، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.

رسميًا.. الخميس المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي| مستند

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الخميس، أن الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر 2023 إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف.

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق "دهب - نويبع"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المشروعات الخدمية، يرافقه كل من: الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

عامان على وفاة المشير طنطاوي..أنقذ مصر من الفوضى وأجهض مخطط أهل الشر

تمُر علينا اليوم الذكرى الثانية لوفاة المشير طنطاوي الذي قاد مصر فى وقت عصيب، وتحمل ما لا تتحمله الجبال، كان "حصن المحروسة" في الوقت الذي تشهد فيه ظروف أمنية بالغة الصعوبة، وتحديات خارجية شديدة التعقيد، كان يعلم حجم المسئولية وقدر التحديات، كما أنه لم يكن في يوم من الأيام باحثا عن سلطة أو يتطلع لشهرة.

مدبولي: أعمال التطوير بنويبع تأتي ضمن خطة لتطوير كافة الموانئ البحرية

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بجولة لتفقد اعمال التطوير بميناء نويبع البحري، حيث تم تفقد صالات السفر والوصول، ومنطقة الجوازات، كما تفقد عدداً من المحال والبازارات، كما تابع حركة عدد من السفن من وإلى الميناء، وتعرف على الإجراءات التي يتم تنفيذها لتسهيل كافة الإجراءات المقدمة للركاب،

بعد تعليق أعماله للانتخابات .. الحوار الوطني يعلن توصياته لرئيس الجمهورية

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، بعض المؤشرات الإحصائية الاجمالية عما دار بالحوار في مرحلته التي تم إنجازها، ونشر أيضا مخرجات المرحلة الماضية والتي تم رفعها في حينه لرئيس الجمهورية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

لأصحاب القلوب الرحيمة.. طفل بحاجة إلى مساعدة لإجراء عمليتي زرع كبد وكلى

استغاثت أسرة مقيمة بمنطقة شبرا، بأصحاب القلوب الرحيمة للمساهمة في علاج الطفل آدم الذي يبلغ من العمر 4 أعوام، والذي ولد بمرض في الكبد والكلي و لم يتم اكتشافه إلا بعد إصابته بتبول لا إرادي في الفترة الأخيرة، ويعاني الطفل من مرض نادر ويسمي الأوكسالات وفشل كلوي وكبدي، خاصة وأن الحالة تدهورت بشكل سريع وارتفعت نسب الكرياتين والبولينا.

مجلس أمناء الحوار الوطني: نسبة مشاركة المواطنين 8% والمجتمع المدني 11.8%

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال المرحلة الماضية وصلت إلى 90 جلسة بينها 74 جلسة علنية و 16 جلسة مغلقة.

رئيس الوزراء يتفقد مشروع محطة تحلية مياه البحر بطابا

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجولة التي بدأها صباح اليوم بمحافظة جنوب سيناء، حيث عاد إلى مدينة طابا، يرافقه كلٌ من: الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

عبور 636097 سائحا و15450 سيارة.. رئيس الوزراء يتفقد منفذ طابا البري

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بتفقد منفذ طابا البري، حيث بدأ بمشاهدة عرض تقديمي عن خطة تطوير المنفذ البري المُخطط بدء تنفيذها خلال الشهر الجاري والتي تشمل تطوير مبنيين

انطلاق كرنفال يوم السياحة العالمي للفنون بمرسى علم بالبحر الأحمر

إنطلق، اليوم، كرنفال يوم السياحة العالمي للفنون بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر والذي ينظمه شركة أوستراكا للفنون وتستمر فعالياته حتى ٢٧ سبتمبر الجاري