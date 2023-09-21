بسعر 4855 جنيهاً للقنطار.. انطلاق موسم تسويق القطن في أول مزاد للبيع

افتتح اليوم الأربعاء، أول مزاد لبيع محصول القطن الزهر لهذا الموسم لكمية 20282 قنطار زهر موزعة كالاتى: عدد 9637 كيس بإجمالى وزن 10921.60 قنطار زهر لمحافظة الفيوم وعدد 7844 كيس بإجمالى وزن 9286.13 قنطار زهر لمحافظة بنى سويف بالاضافة الى عدد 73 كيس بإجمالى وزن 74.32 قنطار زهر لمحافظة المنيا .

وذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء ( رقم 2129 لسنة 2018) و بناء على القرار الوزارى المشترك لوزير الزراعة و إستصلاح الأراضى ووزير التجارة و الصناعة ( قرار رقم 310 لسنة 2023 ) فى شأن نظام تداول القطن الزهر موسم 2023/2024.

تم عقد المزاد بمبنى نقابة الزارعين بمحافظة الفيوم و بحضور أ. د / عادل عبد العظيم - نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب ورتيبة محمود العضو - المنتدب و رئيس شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان و القائمة بإدارة المنظومـــــة والمهندس / أنطوان أديب - رئيس قطاع الفرز بالهيئة العامة لإختبارات القطن بسموحة و عضو المنظومة و المهندس/ محمد زعلوك - رئيس الإدارة المركزية لإصدار الشهادات بالهيئة و عضو المنظومة والمهندس مصطفى راشد - وكيل الزراعة بالفيوم والمهنـدس / عماد جنجن - وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف .

و بحضور عدد كبير من رؤساء شركات تجارة الأقطان بالإضافة للعديد من مندوبى التعاونيات والجمعيات وعدد من المزارعين كما حضر العديد من الصحفيين و القنوات التليفزيونية حيث بدأ المزاد بسعر 4855 جنيهاً للقنطار و هو سعر إندكس A + 20% فروق جودة لأقطان الوجه القبلى و بدأت عملية المزايدة على الأقطان المعروضة الى أن تضاعف الثمن عن سعر فتح المزاد فقد تراوحت الأسعار ما بين 9510 جنيهاً للقنطار لأقطان مركز طامية بمحافظة االفيوم الى 11720 للأقطان الموجودة فى اقفهص بمحافظة بنى سوبف و بارتفاع أسعار غير مسبوق و وسط فرحة المزارعين بهذه الاسعار و بالمحصول الوفير هذا الموسم .

وقد صرح الدكتور عبد الناصر رضوان مدير معهد القطن بأن ما حدث فى المزاد الأول للقطن هذا الموسم هو رسالة تهنئة وفرحة لمزارعى القطن و للقطن المصرى الذى عاد مرة ثانية الى عرشه ومكانته فى العالم أجمع .

وقد نوه الدكتور عبد الناصر ان ما حدث هو انتصار لمنظومة التسويق الجديدة التي بدأتها الدولة منذ موسم 2019 و للعام الخامس على التوالى حيث بدأت المنظومة موسم 2019 بمحافظتى الفيوم و بنى سويف ثم اضيف اليهما محافظتى الشرقية و البحيرة موسم 2020 و تم التعميم بكافة محافظات الجمهورية بداية من موسم 2021 و 2022 و يمثل هذا الموسم 2023 الموسم الخامس من بدء العمل بالمنظومة و هو الموسم الثالث للتعميم على جميع انحاء الجمهورية و تهدف منظومة التدوال القضاء علي ما يسمي بالسماسرة و الجلابين بحيث يكون البيع بدون وسطاء كما يتم ربط سعر القطن المصري داخليا بسعره في الاسواق العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها و هى 4500 جنيه لقنطار الزهر من أقطان الوجه القبلى و 5500 جنيه لقنطار الزهر من أقطان الوجه البحرى و من خلال تطبيق منظومة التداول يتم البيع بمزاد علنى لتحقيق اكبر قدر من الشفافية و بهدف تحقيق و تعظيم ربحية السادة المزارعين.

كما توقع زيادة في المساحات المنزرعة من القطن الموسم القادم نظرا للاسعار الحالية والتي سيكون لها مردود علي اقبال المزارعين و زيادة المساحة و افاد سيادته بانه خلال هذا الموسم تم زراعة مساحة 55 الف فدان اكثار تمثل جميع الاصناف الموجودة علي الخريطة الصنفية لانتاج كميات من البذرة و التقاوي المنتقاة التي تكفي لزراعة كل المساحات المستهدف زراعتها الموسم القادم 2024 و بأعلي نقاوة وراثية .

و تجدر الاشارة الى أن الصنف الجديد جيزة 98 ( من طبقة اقطان طويلة التيلة للوجه القبلى و تم تسجيله العام الماضى 2022 ) تم زراعته لاول مرة فى مركز دار السلام بمحافظة سوهاج هذا الموسم 2023 فى مساحة 85 فدان و يتميز هذا الصنف بتحمل درجات الحرارة العالية و معدل الحليج المرتفع والكفاءة الانتاجية العالية و أنه سيتم التوسع فى المساحة المنزرعة من هذا الصنف بحيث لا تقل المساحة عن 2000 فدان الموسم القادم 2024.

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