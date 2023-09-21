الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

واصلت حاملة المروحيات المصرية طراز ميسترال جمال عبد الناصر تفريغ حمولاتها من الحاويات التى تحتوى على أطنان من الحصص الغذائية والمواد الإغاثية وتسليمها للسلطات الليبية لتوزيعها على الأشقاء الليبيين بالمناطق المنكوبة.

ميسترال

كما استقبلت مستشفى حاملة المروحيات ميسترال المجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية ونخبة من أفضل الأطباء وأطقم الإسعاف عدد من الحالات المرضية وقامت بتقديم الخدمة الطبية المتميزة لهم.

درنة

كما واصلت عناصر البحث والإنقاذ المصرية جهودها فى انتشال الجثث وإنقاذ المصابين فى المناطق المنكوبة، فيما استقبل معسكر الإغاثة المصرى بمنطقة مرتوبه قرب مدينة درنه عدد من المواطنيين المتضررين من الإعصار وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة المصرية على دعم علاقات التآخى بين الشعوب وبما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن.

كما يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعزيز كافة أوجه الدعم للأشقاء الليبيين فى أعقاب الإعصار المدمر الذى ضرب ليبيا خلال الأيام الماضية.

IMG_5268

IMG_5267

IMG_5266

IMG_5265

IMG_5264

IMG_5263