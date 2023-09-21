رئيس الوزراء يتفقد مشروعي تطوير وادي الأربعين ومركز المدينة التراثي بسانت كاترين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروعى تطوير وادي الأربعين ومركز المدينة التراثي.

وتعرف مدبولى على الأعمال المخططة، والتي تشمل تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين، بداية من مركز الزوار ووصولاً إلى مركز المدينة، والذي من المخطط أن يكون متنزهاً طبيعياً يضم مسارات مشاه ودراجات ومزارع وأشجار زيتون، حيث يعتبر وادي الأربعين من الوديان البيئية الرئيسية في كاترين والتي تجتذب السياحة البيئية.

كما يعتبر امتداد الوادي جزءاً طبيعياً رئيسياً وهاماً من مكونات المدينة نفسها، مع تنظيم مسار مخر السيل ومعالجته هندسياً مع الطبيعة لحماية المدينة، وإحياء وتنسيق امتداد وادي الأربعين، واستخدام نباتات ملائمة للبيئة المحلية في كل أعمال تنسيق الموقع.

كما تفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير مركز المدينة التراثي، وتعرف على الأعمال التي سيشهدها المشروع وتتضمن رفع كفاءة وتطوير مسجد الوادي المقدس القائم، ومباني الخدمات العامة، والسوق التجارية، وإضافة محلات وخدمات جديدة لتناسب التطوير الشامل للمدينة، وتسهم في إنعاش القاعدة الاقتصادية بها، بالإضافة للساحات والممرات ومناطق الترفيه، بهدف تحويل المنطقة إلى بقعة جذب سياحية وتراثية للمشاة فقط، تناسب طابع المدينة، مع إقامة منطقة انتظار أتوبيسات مخططة قريبة من مركز المدينة التراثي وربطها بمركز الزوار وشبكة الحركة للمشاة في المدينة، من خلال وادي الأربعين لزيادة التكامل بين أطراف المدينة وتشغيل المحال المختلفة.

