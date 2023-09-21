عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح مواقع الغوص الاصطناعية الجديدة بمدينة الغردقة.. تعرف عليها

سياحة الغوص
سياحة الغوص

أعلنت جمعية المحافظة على البيئة في الغردقة (هيبكا) بالتعاون مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية وتحت رعاية وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر  عن افتتاح رسمي لثلاث مواقع جديدة للغوص في الغردقة، البحر الأحمر وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة التاسعة صباحا. يأتي إنشاء هذه المواقع بعد سنوات من المراقبة والمتابعة لحالة الشعاب المرجانية من قبل فريق هيبكا ومحميات البحر الأحمر.

 

يهدف إنشاء هذه المواقع الجديدة للغوص إلى زيادة عدد مواقع الغوص وتخفيف الضغط والزيارات على مواقع الغوص الأخرى وحماية الحيد المرجاني الأعظم بالبحر الأحمر المصري، خلق تجربة غوص جديدة وفريدة تحت الماء وتشجيع السياحة المستدامة لحماية والحفاظ على الشعاب المرجانية الطبيعية في الغردقة.

وضعت هيبكا رؤية لإنشاء مواقع غوص اصطناعية من خلال إغراق عدد من المعدات الحربية وإنشاء ٧ مواقع جديدة للغوص أمام سواحل مدينة الغردقة برعاية وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.

 

وتفاصيل المواقع كالاتي:

الموقع الأول: شعاب السقالة، على عمق ١٢ أمتار، بقاع رملي سطحي ورؤية جيدة

وبه خمس قطع عسكرية قديمة.

الموقع الثاني: عروق الطويل على عمق يتراوح من ١٢ ل١٥ متر، بقاع صخري مستوي، رؤية ممتازة وبه خمس قطع عسكرية قديمة.

والموقع الثالث: عرق جامع على عمق ١١ متر، بقاع رملي سطحي، رؤية جيدة جدًا

وبه خمس قطع عسكرية قديمة.

 

والجدير بالذكر بأن غرفة سياحة الغوص وجمعية المحافظ على البيئة في البحر الأحمر (هيبكا) بصدد توقيع بروتوكول للتعاون بين الطرفين في مجال الحفاظ على البيئة وتطبيق مفهوم السياحة المستدامة.

 

هذا وقد تم إضافة المواقع الجديدة على تطبيق إخطار الرحلات البحرية الخاص بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لتتمكن المنشآت من تنفيذ الأنشطة المصرح بها في المواقع مباشرة بعد الإفتتاح الرسمي.

IMG-20230921-WA0009
IMG-20230921-WA0009
IMG-20230921-WA0008
IMG-20230921-WA0008
جمعية المحافظة على البيئة غرفة سياحة الغوص البحر الأحمر الحفاظ على البيئة الشعاب المرجانية الشعاب المرجانية الطبيعية الغردقة البحر الأحمر المحافظة على البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

أحداث مثيرة في الأهلي| سر ظهور سيد عبدالحفيظ.. و"خناقة" الشناوي ومنعم تتحول إلى وصلة “هزار”

بشرى سارة.. موعد صرف زيادة الأجور رسميا

ترشيحاتنا

البورصة تربح 14 مليار جنيه في ختام تعاملات نهاية الأسبوع

الجيش الأوكراني يعلن استهداف قاعدة جوية روسية في القرم

بولندا تتخلى عن أوكرانيا.. وارسو: نسلم كييف الأسلحة المتفق عليها مسبقا

سعر أغلى سيارات BMW في مصر

نصائح أمين الإفتاء للمواظبة على الأذكار يوميا.. اتبعها تكن في معية الله

مبلغ صادم.. سعر فستان كارمن سليمان يثير الجدل| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أجل الوصول لعمله.. رجل يمرعلى 600 تمساح يوميا بهذا البلد| شاهد

بعد وفاة أب لطفلين.. دعوى قضائية ضد جوجل بسبب خرائطها في أمريكا

أثارت ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد صور حفل زفاف طفلة مسلسل «الكبير أوي»

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

راجل واسمه صبحي.. حفل زفاف أسطوري للبلوجر هيفاء ماجك

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ