افتتاح مواقع الغوص الاصطناعية الجديدة بمدينة الغردقة.. تعرف عليها

أعلنت جمعية المحافظة على البيئة في الغردقة (هيبكا) بالتعاون مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية وتحت رعاية وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر عن افتتاح رسمي لثلاث مواقع جديدة للغوص في الغردقة، البحر الأحمر وذلك يوم الاثنين الموافق ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ في تمام الساعة التاسعة صباحا. يأتي إنشاء هذه المواقع بعد سنوات من المراقبة والمتابعة لحالة الشعاب المرجانية من قبل فريق هيبكا ومحميات البحر الأحمر.

يهدف إنشاء هذه المواقع الجديدة للغوص إلى زيادة عدد مواقع الغوص وتخفيف الضغط والزيارات على مواقع الغوص الأخرى وحماية الحيد المرجاني الأعظم بالبحر الأحمر المصري، خلق تجربة غوص جديدة وفريدة تحت الماء وتشجيع السياحة المستدامة لحماية والحفاظ على الشعاب المرجانية الطبيعية في الغردقة.

وضعت هيبكا رؤية لإنشاء مواقع غوص اصطناعية من خلال إغراق عدد من المعدات الحربية وإنشاء ٧ مواقع جديدة للغوص أمام سواحل مدينة الغردقة برعاية وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.

وتفاصيل المواقع كالاتي:

الموقع الأول: شعاب السقالة، على عمق ١٢ أمتار، بقاع رملي سطحي ورؤية جيدة

وبه خمس قطع عسكرية قديمة.

الموقع الثاني: عروق الطويل على عمق يتراوح من ١٢ ل١٥ متر، بقاع صخري مستوي، رؤية ممتازة وبه خمس قطع عسكرية قديمة.

والموقع الثالث: عرق جامع على عمق ١١ متر، بقاع رملي سطحي، رؤية جيدة جدًا

وبه خمس قطع عسكرية قديمة.

والجدير بالذكر بأن غرفة سياحة الغوص وجمعية المحافظ على البيئة في البحر الأحمر (هيبكا) بصدد توقيع بروتوكول للتعاون بين الطرفين في مجال الحفاظ على البيئة وتطبيق مفهوم السياحة المستدامة.

هذا وقد تم إضافة المواقع الجديدة على تطبيق إخطار الرحلات البحرية الخاص بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية لتتمكن المنشآت من تنفيذ الأنشطة المصرح بها في المواقع مباشرة بعد الإفتتاح الرسمي.

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