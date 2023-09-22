توصيل الصرف الصحي لمنطقة 150 بقرية النهضة بالفرافرة

وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على توصيل الصرف الصحي لمنطقة ١٥٠ بقرية النهضة بمركز الفرافرة بشرط إسهام الأهالي بنسبة ٥٠٪ من التكلفة.

وجاء ذلك خلال تفقده عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمركز الفرافرة، حيث وافق المحافظ على تشكيل روابط الآبار بحفر آبار استعواضية بإسهام ٢٥٪ من المحافظة تحت إشراف قطاع الري، بالاضافة إلى سرعة تسليم أراضي تقسيمات البناء للمواطنين خلال شهر حدا أقصى.



كما وافق المحافظ على توصيل المياه لمناطق حظائر الماشية وتحديد قيمة الاستهلاك وفقًا لقيمة الاستهلاك غير المنزلى، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء صوب زراعية بشرط طرح الإنتاج بمنافذ الوحدة المحلية بأسعار مخفضة